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Гитариста Aerosmith Джо Перри госпитализировали
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СМИ сообщили о госпитализации гитариста Aerosmith Джо Перри 

RT на русском + ещё 9 1 час назад
Фото: Reuters
Гитариста американской рок-группы Aerosmith Джо Перри госпитализировали из-за ухудшения самочувствия во время концерта в Нью-Йорке. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники.
По данным портала, Перри после исполнения песни вернулся в гримёрку и упал.
При этом сообщается, что он «выглядел ужасно». Отмечается, что медики оказывали помощь музыканту в течение 40 минут.
Как заявили источники, у музыканта «несколько недель назад начались проблемы с дыхательными путями».
Они уточнили, что в больнице состояние Перри улучшилось, его могут вскоре могут выписать.
В сентябре 2017 года Aerosmith отменила концерты из-за ухудшения состояния здоровья вокалиста.
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