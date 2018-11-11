Гитариста Aerosmith Джо Перри госпитализировали

СМИ сообщили о госпитализации гитариста Aerosmith Джо Перри

Гитариста американской рок-группы Aerosmith Джо Перри госпитализировали из-за ухудшения самочувствия во время концерта в Нью-Йорке . Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники.

По данным портала, Перри после исполнения песни вернулся в гримёрку и упал.

При этом сообщается, что он «выглядел ужасно». Отмечается, что медики оказывали помощь музыканту в течение 40 минут.

Как заявили источники, у музыканта «несколько недель назад начались проблемы с дыхательными путями».

Они уточнили, что в больнице состояние Перри улучшилось, его могут вскоре могут выписать.

В сентябре 2017 года Aerosmith отменила концерты из-за ухудшения состояния здоровья вокалиста.