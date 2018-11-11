Пригожин: «Я задыхался и не мог спать»

«Я задыхался и не мог спать»: Иосиф Пригожин рассказал, как боялся потерять Валерию

Певица и продюсер вместе уже 16 лет. Пригожин признается, что не может жить без любимой женщины. В свое время даже временные расставания доводили его до панических атак.

Иосиф Пригожин считается образцовым мужем и отцом. Вот уже шестнадцать лет он счастлив в браке с певицей Валерией , с которой он познакомился после ее громкого развода с Александром Шульгиным . В итоге мужчина стал для артистки не только новым продюсером, но и любящим мужем, своего рода спасением после предыдущих травмирующих отношений. (В браке с Шульгиным Валерия неоднократно подвергалась побоям и унижениям). Также Пригожин стал заботливым отцом для троих ее детей от бывшего мужа.

В передаче «Когда все дома» Иосиф признался, что очень крепко привязан к любимой женщине. А ведь раньше он и не предполагал, что способен на такую сильную любовь. В начале отношений он страшно боялся, что потеряет Валерию или с ней случится что-то плохое. Особенно он мучился, когда певице предстояло куда-то лететь на самолете или ехать в другой город за несколько сотен километров. Когда жена находилась на гастролях, доходило даже до панических атак. «От ужаса я не мог спать, задыхался, бегал по больницам», — признается мужчина.

По его словам, случалось, что он мог выскочить из машины и побежать по улице, потому что ему становилось плохо. Из-за переживаний у Пригожина нарушился сон, он попросту не мог заснуть.

В конечном счете супруги решили, что на гастролях им лучше быть вместе. Так Иосифу удалось избавиться от панических атак и нервных срывов. Теперь он повсюду сопровождает супругу, долго не может находиться без нее и называет себя «сиамским близнецом». Как признается сам продюсер, он сам от себя не ожидал такого поведения.

Певица Валерия с мужем, мамой и сыном. Фото: instagram.com/valeriya

Паническая атака — состояние, которое хоть раз переживал каждый пятый житель Земли. Она не является симптомом психического заболевания, однако является очень мучительным переживанием. Спусковым механизмом для панической атаки может стать что угодно — подготовка к экзаменам, кошмарный сон, переживания об отношениях, о будущем, о состоянии здоровья и т.д.