Волочкова сделала заявление после падения на концерте

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала на своей странице в Instagram досадный случай, который произошел с ней на концерте в Красногорске

«Все же чувство самоиронии и выдержки мне присущи. Любовь к цветам тоже. Спасибо, что вы у меня есть! Падения и взлеты я тоже проходила в жизни. И прохожу. Преодолевая их с честью и достоинством. Это выглядело может и смешно, но боль неимоверная», — написала она.

Ранее балерина выложила видео, на котором она падает на сцене во время концерта. Сначала она подходит к краю сцены, чтобы взять огромный букет белых роз из рук поклонницы. А потом, сделав несколько шагов обратно, падает.