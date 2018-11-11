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Волочкова сделала заявление после падения на концерте
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Путин и Трамп пожали руки
Путин и Трамп пожали руки

Волочкова сделала заявление после падения на концерте 

Рамблер 1 час назад
Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала на своей странице в Instagram досадный случай, который произошел с ней на концерте в Красногорске.
«Все же чувство самоиронии и выдержки мне присущи. Любовь к цветам тоже. Спасибо, что вы у меня есть! Падения и взлеты я тоже проходила в жизни. И прохожу. Преодолевая их с честью и достоинством. Это выглядело может и смешно, но боль неимоверная», — написала она.
Ранее балерина выложила видео, на котором она падает на сцене во время концерта. Сначала она подходит к краю сцены, чтобы взять огромный букет белых роз из рук поклонницы. А потом, сделав несколько шагов обратно, падает.
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