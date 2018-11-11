Тайный муж Полищук признался, почему бросил актрису

Цыганский певец Владимир Климашенко озвучил подробности их фактического брака и расставания.
В документальном фильме «Любовь Полищук. Последнее танго» было рассказано немало интересного о личной и творческой жизни актрисы. В частности выяснилось, что между двумя официальными браками у Полищук был девятилетний гражданский с коллегой по цеху Владимиром Климашенко. Ради нее мужчина перешел из цыганского коллектива работать в Мюзик-холл, где Полищук была ведущей актрисой. Когда они стали жить вместе, Владимир настоял на том, чтобы перевести сына Любы Алексея Макарова из интерната в обычную школу. И до определенного момента все было хорошо. Но потом отношения пары закончились, мужчина ушел из семьи, не дождавшись от любимой ребенка.
Владимир Климашенко / кадр из фильма
. «Я хотел, чтобы она родила. Но Люба говорила, что пока не время, нужно встать на ноги. И вот это все тянулось, предложения сниматься все приходили. Она работала на износ. Я просто взял и ушел. Но потом очень сожалел о своем решении, — рассказал Владимир».
Напомним, Любовь Полищук позже вышла замуж за художника Сергея Цыгаля и родила ему дочь Марию. Счастливую семью разрушил страшный диагноз и смерть актрисы, — пишет СтарХит.