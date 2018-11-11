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Мишулина высказалась о скандале вокруг отца
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Путин и Трамп пожали руки

«Было неприятно»: Карина Мишулина о романах отца с несовершеннолетними 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Скандал, который начал Тимур Еремеев, объявивший после смерти актера Спартака Мишулина о том, что он является его сыном, продолжается. О том, какие претензии к потенциальному родственнику имеет, рассказала Карина Мишулина.
Имя Тимура Еремеева стало известно практически на всю страну после того, как он дал большое интервью, в котором рассказал о своих притязаниях на родство с актером Спартаком Мишулиным.
"Когда я его читала, сразу возникло ощущение, что это мои заметки о папе, только немного перефразированные. Я в эту статью не поверила ни на йоту", — цитирует StarHit Карину Мишулину.
Впрочем, призналась дочь актера, она понимала, что чисто биологически у ее отца мог быть сын, о котором ни семья, ни даже он сам попросту не знали. И ни она, ни ее мать изначально не были против появления родственника.
"Мы возражали против такой подачи истории, ведь Еремеев сделал это публично, даже не поговорив с семьей", пожаловалась Карина Мишулина.
"Нам неприятно было читать, что отец заводил романы с несовершеннолетними, что он 35 лет вел двойную жизнь, что он, по сути, бросил своего ребенка и не занимался его воспитанием. Не признал, не дал свою фамилию. То есть для нас это были порочащие сведения", — подчеркнула она.
Чтобы отстоять честь любимого человека, они обратились в суд.
"К сожалению, историю вывернули в русле "сын — не сын". Хотя даже мама моя когда-то сказала, что ей все равно, кем он является. Просто он поступил некрасиво, не по-человечески", — объяснила дочь Спартака Мишулина.
Впрочем, в том, что Тимур Еремеев действительно является сыном Спартака Мишулина, у его семьи есть серьезные сомнения. Карина Мишулина рассказала, что они провели собственное расследование, которое позволяет говорить, что этот человек — самозванец.
Отметим, история с Тимуром Еремеевым и Кариной Мишулиной, судя по всему, далека от своего логического завершения. Вероятно, телезрители еще ни раз увидят их в студиях популярных ток-шоу, услышат невероятные результаты все новых и новых генетических экспертиз и мнения экспертов. Вопрос же допустимости вынесения подобного рода вопросов в публичную плоскость, который часто поднимает дочь Спартака Мишулина, по всей видимости так и останется открытым.
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