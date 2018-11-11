Васильев объяснил смену ведущего «Модного приговора»

Александр Васильев выступил с видеообращением к подписчикам Instagram. Он объявил, что смена ведущего в популярном шоу «Модный приговор» — разовая акция, связанная с его поездкой в США. Сейчас все вернется «на круги своя», и передача будет выходить в привычном составе — Александр Васильев, Эвелина Хромченко и Надежда Бабкина.
Поклонники обрадовались возвращению ведущего, который стал для них, «как родной». Они отметили, что все «модные эксперты» в программе — на своем месте, и эксперименты возможны лишь на некоторое время. Александр Васильев получил много комплиментов, его назвали «неповторимым», «замечательным» и «самым-самым».