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Васильев объяснил смену ведущего «Модного приговора»
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Александр Васильев объяснил смену ведущего «Модного приговора» 

Russianshowbiz.info 6 часов назад
Фото: Russianshowbiz.info
Александр Васильев выступил с видеообращением к подписчикам Instagram. Он объявил, что смена ведущего в популярном шоу «Модный приговор» — разовая акция, связанная с его поездкой в США. Сейчас все вернется «на круги своя», и передача будет выходить в привычном составе — Александр Васильев, Эвелина Хромченко и Надежда Бабкина.
Поклонники обрадовались возвращению ведущего, который стал для них, «как родной». Они отметили, что все «модные эксперты» в программе — на своем месте, и эксперименты возможны лишь на некоторое время. Александр Васильев получил много комплиментов, его назвали «неповторимым», «замечательным» и «самым-самым».
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