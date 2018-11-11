Александр Васильев объяснил смену ведущего «Модного приговора»

Поклонники обрадовались возвращению ведущего, который стал для них, «как родной». Они отметили, что все «модные эксперты» в программе — на своем месте, и эксперименты возможны лишь на некоторое время. Александр Васильев получил много комплиментов, его назвали «неповторимым», «замечательным» и «самым-самым».