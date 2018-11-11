Мортенсену пришлось извиниться за расистское выражение

Арагорну из «Властелина колец» пришлось извиниться за расистское выражение

Американский актер Вигго Мортенсен извинился за использование оскорбления расистского характера во время обсуждения фильма "Зеленая книга". Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, в обсуждении картины, кроме Мортенсена, принимали участие режиссер Питер Фаррелли и актер Махершала Али . Обсуждая фильм, Мортенсен заметил, что во время действия картины в 1962 году нередко использовались оскорбительные слова расистского характера.

Уточняется, что позднее Мортенсен извинился за использование такого выражения, а также подчеркнул, что выступает против расизма.