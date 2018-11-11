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Мортенсену пришлось извиниться за расистское выражение
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Путин и Трамп пожали руки
Путин и Трамп пожали руки

Арагорну из «Властелина колец» пришлось извиниться за расистское выражение 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Universal
Американский актер Вигго Мортенсен извинился за использование оскорбления расистского характера во время обсуждения фильма "Зеленая книга". Об этом сообщает Associated Press.
Как отмечается, в обсуждении картины, кроме Мортенсена, принимали участие режиссер Питер Фаррелли и актер Махершала Али. Обсуждая фильм, Мортенсен заметил, что во время действия картины в 1962 году нередко использовались оскорбительные слова расистского характера.
Уточняется, что позднее Мортенсен извинился за использование такого выражения, а также подчеркнул, что выступает против расизма.
Ранее политический обозреватель CNN Анна Наварро в эфире телеканала заявила, что президент США Дональд Трамп является "расистской свиньей".
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