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Петросян показал архивное видео с Задорновым
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Евгений Петросян показал архивное видео с Михаилом Задорновым 

Russianshowbiz.info 3 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
В годовщину со дня смерти Михаила Задорнова Евгений Петросян разместил в своем паблике Инстаграм пост в память о знаменитом юмористе. Он написал, что вспоминает коллегу каждый день, и память об артисте сохранится надолго, ведь «дядя Миша», как ласково называли пародиста зрители, подарил людям много радости.
В посте есть фрагмент телепередачи Петросяна с участием Задорнова, где Михаил рассказывает, как к нему пришла слава.
Подписчики тоже вспомнили Задорнова добрым словом, отметили его талант, ум, непревзойденное чувство юмора. Некоторые признались, что восприняли смерть сатирика как личную трагедию.
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