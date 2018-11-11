Петросян показал архивное видео с Задорновым

Евгений Петросян показал архивное видео с Михаилом Задорновым

В годовщину со дня смерти Михаила Задорнова Евгений Петросян разместил в своем паблике Инстаграм пост в память о знаменитом юмористе. Он написал, что вспоминает коллегу каждый день, и память об артисте сохранится надолго, ведь «дядя Миша», как ласково называли пародиста зрители, подарил людям много радости.

В посте есть фрагмент телепередачи Петросяна с участием Задорнова, где Михаил рассказывает, как к нему пришла слава.