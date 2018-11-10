Нарцисс отрицает драку в московском баре

РИА Новости. Певец Пьер Нарцисс заявил, что СМИ все переврали: он не бил посетителя клуба пивной кружкой, а сам стал жертвой нападения. Артист предложил посмотреть записи камер видеонаблюдения, сообщает

Ранее СМИ рассказали об инциденте в ночном клубе Москвы . Нарцисс якобы ударил мужчину пивной кружкой по лицу и забрал у него телефон.

Артист опроверг эту информацию, заявив, что он в шоке от неправды и сам является потерпевшим. Нарцисс предложил проверить записи с камер наблюдения. По его словам, он приехал выступить в караоке-клубе, вышел на улицу поговорить по телефону. На лестнице стоял мужчина с кружкой пива, которого не пускала в зал охрана.

«Он меня попросил, чтобы я его провел. Я ему сказал, что не могу помочь, если его не пускает фейсконтроль. Он стал меня оскорблять и снимать на телефон. Я отодвинул его руку с телефоном, и за это он ударил меня кружкой по голове. У меня пошла кровь после удара кружкой, мне предложили вызвать скорую, но когда я кровь смыл, там была только небольшая царапина», — рассказал Нарцисс.

По его словам, у входа в клуб в это время находилось множество свидетелей стояло много людей, которые были свидетелями происходящего. Несколько человек, увидев происходящее, догнали обидчика Нарцисса и «дали ему».