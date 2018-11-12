«Сделала аборт»: у Собчак лопнуло терпение

Ксения Собчак впервые открыто прокомментировала слухи о своей беременности. Ведущая была жестка в формулировках.
Не успела общественность обсудить шутку Максима Виторгана, которая ясно дала понять, что Ксения Собчак не ждет второго ребенка, как впервые достаточно прямо о ситуации высказалась своя ведущая. Она заговорила об этом, обсуждая информацию про интересное положение своей подруги, актрисы Виктории Толстогановой.
На своем telegram-канале Ксения Собчак выложила скриншот с новостной заметкой о том, что 46-летняя Виктория Толстоганова готовится к рождению четвертого ребенка.
"Вика! Сочувствую! Вроде позавчера виделись, выпивали и ты не была беременной от слова СОВСЕМ🙈 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — прокомментировала она этот слух.
"Как же достали эти охотники за чужой беременностью", — добавила она, наконец решив прокомментировать аналогичные сплетни, которые ходили уже по поводу ее самой.
"Пару месяцев назад я тоже вначале была беременной, потом, когда беременность затянулась (но журналисты же не могут быть неправы, правда ведь?) "сделала аборт" от любовника, и тд и тп", — пересказала она самую дикую интерпретацию свой семейной жизни с Максимом Виторганом.
Собчак объяснила, почему так остро отреагировала на сообщения журналистов по поводу своей подруги. Она заметила, что Виктория Толстоганова — актриса, и количество предложений о работе для нее напрямую зависит от подобных сообщений.
"Я желаю Вике стать еще раз мамой, если она этого захочет, но сейчас это не так! Уймитесь уже, а то совсем поесть на ночь нельзя с вами…", — заключила она. То есть животик, в который так пристально вглядывались поклонники и светские хроникеры, оказался результатом поздних приемов пищи Ксении Собчак, а не признаком скорого пополнения в семействе.