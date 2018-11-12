«Сделала аборт»: у Собчак лопнуло терпение

«Сделала аборт от любовника»: У Собчак лопнуло терпение из-за слухов о беременности

Ксения Собчак впервые открыто прокомментировала слухи о своей беременности. Ведущая была жестка в формулировках.

Не успела общественность обсудить шутку Максима Виторгана , которая ясно дала понять, что Ксения Собчак не ждет второго ребенка, как впервые достаточно прямо о ситуации высказалась своя ведущая. Она заговорила об этом, обсуждая информацию про интересное положение своей подруги, актрисы Виктории Толстогановой.

На своем telegram-канале Ксения Собчак выложила скриншот с новостной заметкой о том, что 46-летняя Виктория Толстоганова готовится к рождению четвертого ребенка.

"Вика! Сочувствую! Вроде позавчера виделись, выпивали и ты не была беременной от слова СОВСЕМ🙈 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — прокомментировала она этот слух.

"Как же достали эти охотники за чужой беременностью", — добавила она, наконец решив прокомментировать аналогичные сплетни, которые ходили уже по поводу ее самой.

"Пару месяцев назад я тоже вначале была беременной, потом, когда беременность затянулась (но журналисты же не могут быть неправы, правда ведь?) "сделала аборт" от любовника, и тд и тп", — пересказала она самую дикую интерпретацию свой семейной жизни с Максимом Виторганом.

Собчак объяснила, почему так остро отреагировала на сообщения журналистов по поводу своей подруги. Она заметила, что Виктория Толстоганова — актриса, и количество предложений о работе для нее напрямую зависит от подобных сообщений.