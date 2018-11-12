Николай Дроздов рассказал о тяжелой болезни дочери

Николай Дроздов в эфире передачи "Секрет на миллион" рассказал о состоянии здоровья своей дочери от первого брака Инны.

Как пишут "Дни.ру", недавно Надежда упала с лестницы и сломала позвоночник. Ей понадобилась финансовая помощь и помощь в поисках клиники, чем сейчас и занимается 81-летний Дроздов сказал.

Надежда по образованию географ, она, как и ее отец, много путешествовала и занималась животными, вела посвященные фауне передачи.

На своей второй супруге Татьяне Дроздов женат 40 лет. В браке родилась дочь Елена, которая уже подарила телеведущему двоих внуков: Филарета и Яна.