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Дроздов рассказал о тяжелой болезни дочери
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Николай Дроздов рассказал о тяжелой болезни дочери 

Газета.Ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Николай Дроздов в эфире передачи "Секрет на миллион" рассказал о состоянии здоровья своей дочери от первого брака Инны.
Как пишут "Дни.ру", недавно Надежда упала с лестницы и сломала позвоночник. Ей понадобилась финансовая помощь и помощь в поисках клиники, чем сейчас и занимается 81-летний Дроздов сказал.
Надежда по образованию географ, она, как и ее отец, много путешествовала и занималась животными, вела посвященные фауне передачи.
На своей второй супруге Татьяне Дроздов женат 40 лет. В браке родилась дочь Елена, которая уже подарила телеведущему двоих внуков: Филарета и Яна.
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