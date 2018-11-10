Популярная певица испугала страшным признанием

Певица Саша Project пожаловалась на пластических хирургов

32-летняя певица Саша Project рассказала о последствиях неудачных пластических операций. Многие из них ей еще предстоит исправить. Иначе она рискует остаться без носа и без зубов, пишет СтарХит

Откорректировать свою внешность она решила в 2009 году. За последующие восемь лет Саша Project перенесла 11 операций, о чем теперь жалеет.

Три года назад певица подала в суд на хирурга, который, по ее словам, испортил ей внешность. И это не единственная проблема — у нее начались проблемы со здоровьем.

Сейчас в своем Инстаграме она выложила свои фото. То, как певица выглядит сейчас, стало результатом долгих усилий.

«Давно хотела это сделать! Слева фото до посещения моего доктора-косметолога, справа после, этот путь мы прошли вместе, и так я поменялась! Изменения колоссальные!» — написала она, подчеркнув особо, что на одном фото результат пластики, а на другом «долгий и упорный труд».

Тем не менее впереди у Саши Project еще две операции. Она поясняет, что у нее не хватает хрящей в носу, из-за чего кончик носа со временем может «провалиться».