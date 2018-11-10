Популярная певица испугала страшным признанием

32-летняя певица Саша Project рассказала о последствиях неудачных пластических операций. Многие из них ей еще предстоит исправить. Иначе она рискует остаться без носа и без зубов, пишет СтарХит.
Откорректировать свою внешность она решила в 2009 году. За последующие восемь лет Саша Project перенесла 11 операций, о чем теперь жалеет.
Три года назад певица подала в суд на хирурга, который, по ее словам, испортил ей внешность. И это не единственная проблема — у нее начались проблемы со здоровьем.
Сейчас в своем Инстаграме она выложила свои фото. То, как певица выглядит сейчас, стало результатом долгих усилий.
«Давно хотела это сделать! Слева фото до посещения моего доктора-косметолога, справа после, этот путь мы прошли вместе, и так я поменялась! Изменения колоссальные!» — написала она, подчеркнув особо, что на одном фото результат пластики, а на другом «долгий и упорный труд».
Тем не менее впереди у Саши Project еще две операции. Она поясняет, что у нее не хватает хрящей в носу, из-за чего кончик носа со временем может «провалиться».
«А ведь эти хрящи надо откуда-то взять: либо выращивать искусственно, либо брать из ребbНо эти хрящи имеют свойство менять форму, поэтому нос может стать не таким, как надо. Помимо этого, мне надо поставить под подбородок сетку, иначе можно остаться без зубов. Я специально оттягиваю эти процедуры, потому что очень боюсь наркоза», — рассказала она.