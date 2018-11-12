Муза Задорнова ответила на претензии его жены

"Вы не найдете ни одной записи, где бы я сказала, что у нас был роман. Даже то, что я его муза, говорили все кроме меня. Михаил Николаевич действительно относился ко мне с трепетом и вниманием, но никогда не позволял себе лишнего", — сказала Орлова в беседе с kp.ru, отметив, что Бомбина регулярно пытается задеть ее в своих интервью.

По словам Орловой, регулярно выступавшей с сатириком на одной сцене со своими песнями, Задорнов всегда тепло отзывался о ней и ее сценическом таланте. Она также напомнила, что слово "муза" означает "мыслящая", а не "любовница".

Актриса подчеркнула, что была состоявшимся профессионалом на момент знакомства с Задорновым.

"Но я очень благодарна Задорнову, что он дал мне возможность опробовать свои песни на его интеллигентной публике", — добавила она.

Орлова также посетовала, что Бомбина не дает ей участвовать в концертах, посвященных памяти артиста, а его первая жена Велта, наоборот, не высказывает антипатии к Орловой.

"Именно ее Задорнов всегда считал своей женой и партнером по жизни. Рассказывал, что никогда бы с ней не разошелся, а женился во второй раз, чтобы не расстраивать дочку", — сделала неожиданное признание артистка.

Ранее в Москве открыли мемориальную доску Михаилу Задорнову.