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Муза Задорнова ответила на претензии его жены
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Муза Задорнова ответила на претензии его жены 

Газета.Ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Актриса Марина Орлова ответила на претензии вдовы сатирика Михаила Задорнова Елены Бомбиной, высказанные в эфире передачи "Сегодня вечером" с Максимом Галкиным.
"Вы не найдете ни одной записи, где бы я сказала, что у нас был роман. Даже то, что я его муза, говорили все кроме меня. Михаил Николаевич действительно относился ко мне с трепетом и вниманием, но никогда не позволял себе лишнего", — сказала Орлова в беседе с kp.ru, отметив, что Бомбина регулярно пытается задеть ее в своих интервью.
По словам Орловой, регулярно выступавшей с сатириком на одной сцене со своими песнями, Задорнов всегда тепло отзывался о ней и ее сценическом таланте. Она также напомнила, что слово "муза" означает "мыслящая", а не "любовница".
Актриса подчеркнула, что была состоявшимся профессионалом на момент знакомства с Задорновым.
"Но я очень благодарна Задорнову, что он дал мне возможность опробовать свои песни на его интеллигентной публике", — добавила она.
Орлова также посетовала, что Бомбина не дает ей участвовать в концертах, посвященных памяти артиста, а его первая жена Велта, наоборот, не высказывает антипатии к Орловой.
"Именно ее Задорнов всегда считал своей женой и партнером по жизни. Рассказывал, что никогда бы с ней не разошелся, а женился во второй раз, чтобы не расстраивать дочку", — сделала неожиданное признание артистка.
Ранее в Москве открыли мемориальную доску Михаилу Задорнову.
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