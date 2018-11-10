Известный певец устроил мордобой в баре

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Пьер Нарцисс подрался с посетителем московского бара 

Рамблер + ещё 9 1 час назад
В Москве ночью в баре певец Пьер Нарцисс подрался с другим мужчиной, ударив его пивной кружкой, после чего покинул заведение. Пострадавший москвич по имени Павел был госпитализирован с ушибом мягких тканей головы. Он написал заявление в полицию, сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, нетрезвый артист повздорил с другим посетителем, ударил его и ушел, как заявил пострадавший, забрав его телефон. Аппарат был найден позже около бара.
Позже выяснилось, что москвич Павел Ш. не в первый раз становится участником драк. Его неоднократно доставляли в полицию за распитие спиртных напитков и потасовки. В конфликте с Пьером Нарциссом он успел ударить его в ответ.
Москвич доставлен в больницу с ушибом мягких тканей головы. В связи с инцидентом он обратился в полицию. Певцу грозит уголовное дело.
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