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Пожар в Калифорнии добрался до дома Кардашьян
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Лесной пожар в Калифорнии добрался до резиденции Канье Уэста 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Instagram
Бушующий в Калифорнии лесной пожар затронул владения американского рэпера Канье Уэста и его супруги Ким Кардашьян.
"Я слышала, что огонь затронул наши владения в нашем доме в (городе) Хидден-Хилс, но сейчас был локализован и остановлен. Похоже, что (ситуация) не ухудшается", — написала Ким Кардашьян в Twitter.
Она поблагодарила спасателей и заявила, что "молится о том, чтобы все были в сохранности".
Ранее издание TMZ сообщило, что особняк пары находится под угрозой, поскольку огонь уже был замечен на территории их участка. Согласно изданию, ранее пожар уничтожил дом телезвезды Кейтлин Дженнер в Малибу.
Масштабный лесной пожар, начавшийся к западу от Лос-Анджелеса в четверг, продвигается к югу округа, к горам Санта-Моника.
В результате бедствия погибли пять человек, десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома, сотням зданий нанесен ущерб.
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