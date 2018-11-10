Бежала за розами: Волочкова объяснила падение на сцене

Спешила за цветами: Волочкова объяснила свое падение на сцене

На своей странице в Instagram балерина поблагодарила поклонников за поддержку, которую они оказали даже в такой нестандартной ситуации.

«Спасибо от всего сердца моим зрителям за моральную поддержку после моего падения из-за шлейфа на концерте в Красногорске», — написала Анастасия Волочкова.

По ее словам, цветы ей протягивала не просто поклонница, а представитель детской больницы. Падение произошло из-за того, что сцена была слишком скользкой.