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Бежала за розами: Волочкова объяснила падение на сцене
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Спешила за цветами: Волочкова объяснила свое падение на сцене 

360tv.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Балерина Анастасия Волочкова во время основой концертной программы в Красногорске упала прямо на сцене. Танцовщица призналась в соцсетях, что спешила за белыми розами, которые протягивала ей поклонница, а потому не смогла удержать равновесие. Об этом сообщило ИА Nation News.
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Спасибо от всего сердца моим зрителям за моральную поддержку после моего падения из-за шлейфа на концерте в Красногорске. У меня хватило сил и мужества довести концерт до конца 🙏 Вы мне очень помогли! И за овации и цветы спасибо!🌺 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good

Публикация от  Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

На своей странице в Instagram балерина поблагодарила поклонников за поддержку, которую они оказали даже в такой нестандартной ситуации.
«Спасибо от всего сердца моим зрителям за моральную поддержку после моего падения из-за шлейфа на концерте в Красногорске», — написала Анастасия Волочкова.
По ее словам, цветы ей протягивала не просто поклонница, а представитель детской больницы. Падение произошло из-за того, что сцена была слишком скользкой.
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Без приключений, видимо, у меня не бывает…🙈 Вот и вчера на концерте произошло непредвиденное. Моя любовь к цветам и внимание к людям сыграли свое…🙈 Одна добрая женщина, представитель детской клиники им. Башляевой от всего коллектива и главного врача Исмаила Османова преподнесла мне букет любимых белых роз. Это было в середине концерта после моей песни. На мне было длинное платье со шлейфом. Мне захотелось обнять эту женщину и я решила подойти к краю сцены.. а там был скользкий наклон.. 🙈 Я приняла букет и обняла ее. А поднимаясь по склону обратно с букетом в одной руке и микрофоном в другой, наступила пуантом на шлейф платья в стразах, поскользнулась и сильно упала.. 🙈 Боль была дикая и я очень испугалась😔 Я смогла подняться, вскарабкаться на этот подъем.. Я была тронута поддержкой всего зала 🙏🏻 Говоря слова благодарности, я испугалась, что не смогу продолжить концерт. Но меня спасли позитив, вера и сила воли. Я сказала моим зрителям, что это счастье-падать от такого груза, как цветы и микрофон со стразами 🌺😂 И от любви ❤ Я исполнила оставшиеся хореографические и вокальные композиции! Сцена меня лечит!🙏🏻 И стойкость. Но выходя из ДК я испытывала такую боль, что не могла самостоятельно спускаться по лестнице…😔 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #концерт #дети

Публикация от  Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

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