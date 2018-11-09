Все любят Рейчел: Росса позвали в порноверсию «Друзей»

Американский актер Дэвид Швиммер получил предложение еще раз сыграть роль Росса Геллера, но уже в порноверсии культового ситкома «Друзья». За роль актеру обещают $1 млн На роль Рейчел Грин сценаристы уже нашли актрису, — но это не Дженнифер Энистон

Порносайт (во имя правила 34, конечно же) объявил о намерении снять свою версию знаменитого комедийного сериала «Друзья». Администрация портала уже отправила актеру Дэвиду Швиммеру, который в оригинальном шоу сыграл Росса, открытое письмо с предложением присоединиться к амбициозному проекту. За возвращение к своему знаковому образу ему предложили гонорар в размере $1 млн При этом на роль Рейчел Грин создатели «Друзей» для взрослых» уже нашли другую актрису, однако это не Дженнифер Энистон, как многие могли надеяться.

Пока что нет оснований думать, что 52-летний Швиммер согласится пойти на такой смелый шаг. Поклонники сериала «Друзья» также убеждены в том, что актер откажется принимать участие в создании порнофильма. По всей видимости, администрация порносайта рассчитывает таким образом привлечь дополнительное внимание к своему проекту и поднять просмотры предстоящей ленты.

Обращение порносайта было направлено Швиммеру еще в конце октября, когда имя актера появилось в заголовках материалов многих издания из-за одиозного случая. Несколько недель назад британская полиция опубликовала фото подозреваемого в краже ящика пива из магазина, который внешне подозрительно напоминал звезду «Друзей».

«Вы узнаете этого человека? Мы хотим поговорить с ним по поводу кражи в ресторане Блэкпула 20 сентября. Если вы знаете, кто это, пожалуйста, напишите нам», — написали представители правоохранительных органов.

Публикация стала настоящей сенсацией в сети — и спровоцировало целую лавину шуток и мемов.

«У него был сообщник — Чендлер», «Он пьет, потому что Рэйчел ушла от него», — оставляли комментарии пользователи.

Вскоре подключились и мастера фоторедакторов, которые вклеили в с сцены из «Друзей» фотографию злоумышленника из Блэкпула.

После это британская полиция (то ли в шутку, то ли на самом деле) проверила и эту версию.

«Спасибо всем за оперативную реакцию. Мы провели тщательное расследование и получили подтверждение, что на момент преступления Дэвид Швиммер находился в Америке в этот день. Жаль, что пришлось это делать», — написал позже представитель полиции в комментариях.

Сам Швиммер в очередной раз продемонстрировал отличное чувство юмора, разместив в твиттере видео, как якобы ворует в супермаркете упаковку пива, с подписью: «Офицеры, клянусь, это был не я! Как видите, я был в Нью-Йорке. Трудоголикам из полиции Блэкпула удачи в расследовании!»

В начале года на ютьюбе появился фейковый тизер-трейлер продолжения «Друзьей». Фанаты предположили, как могла бы сложиться дальнейшая судьба любимых героев, использовав при его создании кадры из разных телешоу и фильмов с участием актеров сериала.

На фоне нынешней истерии переосмысления всех классических шоу и фильмов подряд, вопрос возвращения «Друзей» на экраны как нельзя более актуален. При этом звезды оригинального ситкома высказывают очень разные мнения на этот счет.

Мэтью Пэрри, исполнитель роли Ченделера, категорически отказывается участвовать в «реюнионе». Дженнифер Энистон напротив считает, что это вполне возможно. Ранее актриса признавалась, что она, Кортни Кокс (Моника) и Лиза Кудроу (Фиби) время от времени обсуждают ремейк «Друзей». А вот Мэтт Ле Блан (Джоуи) много раз давал понять, что вопросы про потенциальное возрождение «Друзей» ему ужасно надоели: «Обычно я говорю: „Никогда не говори никогда“, но в случае с „Друзьями“ это совершенно точно — „никогда“ и точка».

54-летняя Кортни Кокс не прочь воссоединиться с бывшими коллегами, но о возрождении сериала, по ее мнению, и речи быть не может.

«Люди постоянно нас спрашивают, снимем ли мы когда-нибудь ремейк. «Друзья» были историей о группе людей, друзей в возрасте под тридцать, которые искали себя. Не знаю, существует ли способ снять эту историю заново. Я лично просто не могу себе такого представить. Хотя я бы сделала что угодно, чтобы снова оказаться в одной комнате с этими людьми, работать с ними и получать удовольствие. Но я просто не вижу, как это возможно», — заявила Кортни в интервью People.

Сериал «Друзья» выходил с 1994 по 2004 год и продержался десять сезонов, состоящих из 236 эпизодов. Ему было присвоено шесть премий «Эмми» и 13 «Золотых глобусов». Финальный эпизод шоу посмотрели 52,5 млн человек.