Роза Сябитова отсудила тысячу рублей за нарушение авторских прав

Знаменитая сваха недавно обратилась в суд, так как издательство "Центрполиграф" незаконно выпустило ее книгу. Роза Сябитова хотела получила 100 тысяч рублей в качестве моральной компенсации, но в итоге суд назначил другую сумму.

56-летняя телеведущая Роза Сябитова не так давно была вынуждена закрыть собственное брачное агентство «Роза-клуб», которое вполне успешно существовало и за семь лет активной деятельности помогло сотням россиян создать устойчивые ячейки общества. Однако сваха продолжает вести телепередачу "Давай поженимся!", а также ведет свой блог, где дает советы своим подписчицам.

Недавно Роза была вынуждена обратиться в суд. Она обвинила издательство "Центрполиграф" в нарушении авторских прав, так как без ее согласия было издано ее произведение "Семейная жизнь. Инструкция по применению". Представлять знаменитую сваху вызвалась Катя Гордон . Им удалось выиграть суд, но они остались не совсем довольны исходом дела. Сябитова требовала в качестве морально компенсации 100 тысяч рублей. Однако суд оценил ущерб на меньшую сумму. С издательства была взыскана всего тысяча рублей.

"Конечно, это смешно! Да, Роза производит впечатление сильного человека. Но она столько нервов потратила, не уже ли их восстановишь такой суммой? Сейчас Сябитова раздумывает, писать встречную апелляцию или нет", — поделилась Гордон с журналом "СтарХит".

Сейчас телеведущая старается не думать о судебных тяжбах. Напомним, что месяц назад она завершила строительство "Родового гнезда", о котором давно мечтала. Теперь там сваха принимает своих гостей.