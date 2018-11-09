Ещё
Полиция займется женской дракой на «Доме-2»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Шпионский скандал с РФ, откровения «цапка» и другие события дня
Шпионский скандал с РФ, откровения «цапка» и другие события дня

Полиция займется женской дракой на «Доме-2» 

Рамблер 1 час назад
Фото: instagram.com/igrunova_nata
Участница телепроекта «Дом-2» Наталья Игрунова написала заявление в полицию на другую участницу «телестройки» Ольгу Сударкину.
Как сообщает телеграм-канал Mash, Игрунова обвиняет Сударкину в избиении.
По ее словам, во время съемок «Дома-2» на Сейшелах Сударкина 20 раз ударила ее по лицу, а затем бросила головой о бетон.
Пострадавшую отправили в Москву на лечение, где она и написала заявление в полицию.
По факту обращения проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пропавший московский чиновник найден мертвым93
Украина приготовилась топить корабли в Азовском море381
Испанский порт отменил санкции против России34
В Казахстане захотели замаскировать фото Крымского моста104
Москвичку в лифте убил бывший полицейский62
Видео
03:11
Путину подарили кнут
Политика
01:30
Дознавательница из Уфы отказалась от полиграфа
Происшествия
00:50
«С мальчиком некрасиво вышло»: кто убил мать и сына
Происшествия Статьи
00:19
В Киеве прогремели три взрыва
В мире Украина
00:25
Москве пригрозили снежным ударом
Погода Новости Москвы
00:21
Диспетчер приняла расправу с москвичкой за шутку
Происшествия
01:13
Чемоданы денег: как можно прожить на взятки в России
Криминал Статьи
01:49
«Заказала золовка»: причины двойного убийства в Москве
Происшествия
03:07
Австрия предупредила Москву о последствиях шпионажа
Политика
00:50
«За мальчика как-то некрасиво»: Видео признания в двойном убийстве
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение