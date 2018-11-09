Полиция займется женской дракой на «Доме-2»

Участница телепроекта «Дом-2» Наталья Игрунова написала заявление в полицию на другую участницу «телестройки» Ольгу Сударкину.

Как сообщает телеграм-канал Mash, Игрунова обвиняет Сударкину в избиении.

По ее словам, во время съемок «Дома-2» на Сейшелах Сударкина 20 раз ударила ее по лицу, а затем бросила головой о бетон.

Пострадавшую отправили в Москву на лечение, где она и написала заявление в полицию.

По факту обращения проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.