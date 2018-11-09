Винокур вступился за Ефремова

Винокур поддержал раскритиковавшего Россию Ефремова

Недавно Ефремов заявил в эфире украинской радиостанции, что Россия окутана «имперским мороком».

Это мнение, а в особенности тот факт, что высказано оно было на Украине, не оценил эксперт совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян. Он призвал лишить актера почетного звания.

«Глупость неимоверная!» — прокомментировал инициативу Винокур.

По его мнению, Ефремов, заявляя подобное, либо «дуркует», либо «стебется», либо «вызывает на ложную дискуссию». Винокур полагает, что Ефремов не мог говорить серьезно.