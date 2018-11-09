Винокур вступился за Ефремова

Лишать актера Михаила Ефремова звания Заслуженного артиста России за критику в адрес страны — «глупость». Об этом «Национальной службе новостей» заявил юморист Владимир Винокур.
Недавно Ефремов заявил в эфире украинской радиостанции, что Россия окутана «имперским мороком».
Это мнение, а в особенности тот факт, что высказано оно было на Украине, не оценил эксперт совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян. Он призвал лишить актера почетного звания.
«Глупость неимоверная!» — прокомментировал инициативу Винокур.
По его мнению, Ефремов, заявляя подобное, либо «дуркует», либо «стебется», либо «вызывает на ложную дискуссию». Винокур полагает, что Ефремов не мог говорить серьезно.
Ранее идею лишить Михаила Ефремова почетного звания раскритиковали режиссер и депутат Госдумы Владимир Бортко и актер Михаил Пореченков. По мнению обоих, актер стал Заслуженным артистом не за свои высказывания, а за свое творчество.