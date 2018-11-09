Ещё
Слуцкер рассказала о болезни отца
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

88-летний отец Ольги Слуцкер борется с онкологией 

Teleprogramma.pro + ещё 2 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Ольга Слуцкер известная бизнесвумен. Она владеет сетью фитнес-клубов, а также сама регулярно занимается спортом. 53-летняя женщина выстроила собственную бизнес-империю, но она не забывает о своих родных. Вчера Ольга впервые решилась рассказать о болезни своего отца. Оказалось, что 88-летний Сергей Владимирович сейчас находится в больнице и проходит курс химиотерапии. Он болен онкологией.
В соцсети Слуцкер опубликовала два видео со своим родителем. В кадре он сидит на больничной койке и рассказывает истории из своей жизни. Мужчина выглядит бодрым и настроенным очень оптимистично.
«Все у нас с папой будет хорошо, потому что главное мотивация, которая вытаскивает человека из, даже самых сложных проблем. Как видите мотивация у папы есть. Он собирается стать блогером и рассказать интересные истории из своей 65-ти летней работы уголовным адвокатом», — поделилась Слуцкер.
Она также рассказала, что отец часто в детстве рассказывал истории о бандитах, авторитетах и других людях, которые однажды сделали ошибку в жизни. Теперь Сергей Владимирович хочет делиться историями из своей жизни с пользователями соцсетей. Он узнал, что блогеры зарабатывают миллионы, поэтому ему также захотел заняться этим делом. Отец светской львицы не сомневается, что у него все получится. Напомним, что свое день рождения Сергей Владимирович отметил в июне этого года. Тогда Ольга также восхитилась его жизнелюбием и стремлением помогать людям.
Teleprogramma.pro: последние новости
Сгорел, умер от туберкулеза, попала под поезд… Трагические судьбы юных звезд «Ералаша» Елена Темникова заговорила о проблемной коже после слухов о зависимости Внучка покойного Николая Караченцова показала последнее фото дедушки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кич и серость «лютых» 90-х27
Дознавательница из Уфы отказалась от полиграфа357
«Заказала золовка»: причины двойного убийства в Москве27
Москвич попал в больницу после охоты на таракана41
Умер Николай Румянцев64
Видео
03:11
Путину подарили кнут
Политика
01:30
Дознавательница из Уфы отказалась от полиграфа
Происшествия
00:25
Москве пригрозили снежным ударом
Погода Новости Москвы
00:21
Диспетчер объяснила отказ помочь москвичке перед смертью
Происшествия
01:13
Чемоданы денег: как можно прожить на взятки в России
Криминал Статьи
01:49
«Заказала золовка»: причины двойного убийства в Москве
Происшествия
03:07
Австрия предупредила Москву о последствиях шпионажа
Политика
00:50
«За мальчика как-то некрасиво»: Видео признания в двойном убийстве
Происшествия Криминал
00:29
В метро запущен Дальневосточный экспресс
Новости Москвы
00:05
Тайная дочь Кончаловского спасла от тюрьмы отчима
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение