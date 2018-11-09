Слуцкер рассказала о болезни отца

88-летний отец Ольги Слуцкер борется с онкологией

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга (@slutsker) 8 Ноя 2018 в 11:23 PST Ольга Слуцкер известная бизнесвумен. Она владеет сетью фитнес-клубов, а также сама регулярно занимается спортом. 53-летняя женщина выстроила собственную бизнес-империю, но она не забывает о своих родных. Вчера Ольга впервые решилась рассказать о болезни своего отца. Оказалось, что 88-летний Сергей Владимирович сейчас находится в больнице и проходит курс химиотерапии. Он болен онкологией.

В соцсети Слуцкер опубликовала два видео со своим родителем. В кадре он сидит на больничной койке и рассказывает истории из своей жизни. Мужчина выглядит бодрым и настроенным очень оптимистично.

«Все у нас с папой будет хорошо, потому что главное мотивация, которая вытаскивает человека из, даже самых сложных проблем. Как видите мотивация у папы есть. Он собирается стать блогером и рассказать интересные истории из своей 65-ти летней работы уголовным адвокатом», — поделилась Слуцкер.

Она также рассказала, что отец часто в детстве рассказывал истории о бандитах, авторитетах и других людях, которые однажды сделали ошибку в жизни. Теперь Сергей Владимирович хочет делиться историями из своей жизни с пользователями соцсетей. Он узнал, что блогеры зарабатывают миллионы, поэтому ему также захотел заняться этим делом. Отец светской львицы не сомневается, что у него все получится. Напомним, что свое день рождения Сергей Владимирович отметил в июне этого года. Тогда Ольга также восхитилась его жизнелюбием и стремлением помогать людям.