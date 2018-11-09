Темникова призналась в серьезном заболевании

Темникова рассказала о своем заболевании

Бывшая участница группы Serebro Елена Темникова призналась, что страдает от аутоимунного заболевания. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

«У меня аутоиммунное. И, как побочка, проблемы с кожей на лице. И это самая легкая побочка. Её можно пережить и побороть», — написала певица.

Она объяснила, что признаться ее вынудила публикация издания «Сплетник», в которой ее назвали наркоманкой. По словам Елены, эта статья заставила ее маму плакать.

Темникова пообещала подать в суд на «Сплетник» и другие издания, обвинившие ее в употреблении наркотиков.

При этом певица поспешила утешить поклонников, сообщив, что за ее здоровьем следят врачи и профессора из России и Швейцарии, и в ее состоянии наблюдается «прекрасный прогресс и улучшения».