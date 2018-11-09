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Темникова борется с серьезным заболеванием
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Певица Елена Темникова призналась, что борется с серьезным заболеванием 

Аргументы Недели + ещё 4 41 минуту назад
Фото: globallookpress.com
Артистка решила раскрыть тайну после того, как ее обвинили в пристрастии к запрещенным препаратам из-за изменений во внешности.
У Елены возникли проблемы с кожей, которые не могли остаться незамеченными. Поток сплетен оказался настолько мощным, что Темникова захотела опровергнуть слухи. Оказалось, что певица страдает от аутоиммунного заболевания и с весны активно лечится. Ее поддерживают родные, а мама знаменитости ежедневно посещает церковь.
Артистка призвала поклонников не беспокоиться за нее и заявила, что с ней все будет хорошо. Елена, однако, намерена при помощи адвокатов бороться с клеветой, поскольку она выступает исключительно за ЗОЖ.
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