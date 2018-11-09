Темникова борется с серьезным заболеванием

Певица Елена Темникова призналась, что борется с серьезным заболеванием

Артистка решила раскрыть тайну после того, как ее обвинили в пристрастии к запрещенным препаратам из-за изменений во внешности.

Артистка призвала поклонников не беспокоиться за нее и заявила, что с ней все будет хорошо. Елена, однако, намерена при помощи адвокатов бороться с клеветой, поскольку она выступает исключительно за ЗОЖ.