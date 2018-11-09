Monatik придумал способ обойти запрет выступать в РФ

Украинский певец Monatik (Дмитрий Монатик) придумал способ обойти запрет Службы безопасности Украины (СБУ) на выступления в России.
На сервисе «Яндекс. Афиша» с геолокацией «Москва» можно увидеть афишу выступления певца на площадке М1.
Ссылка на билеты ведет на сайт белорусского казино М1, которое находится в Витебске. За 5 тысяч рублей организаторы концерта предлагают приобрести билет с трансфером из Москвы в Витебск и обратно.
В 2017 году Дмитрию Монатику пришлось отменить выступление в России из-за вступившего в силу запрета СБУ.