Monatik придумал способ обойти запрет выступать в РФ

Monatik придумал способ обойти запрет Киева выступать в РФ

На сервисе «Яндекс. Афиша» с геолокацией «Москва» можно увидеть афишу выступления певца на площадке М1.

Ссылка на билеты ведет на сайт белорусского казино М1, которое находится в Витебске. За 5 тысяч рублей организаторы концерта предлагают приобрести билет с трансфером из Москвы в Витебск и обратно.

В 2017 году Дмитрию Монатику пришлось отменить выступление в России из-за вступившего в силу запрета СБУ.