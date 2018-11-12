Мачеху Волочковой обвинили в избиении отца балерины

Мачеху Волочковой заподозрили в избиении отца балерины

Балерине Анастасии Волочковой рассказали о побоях, которые терпел ее беспомощный отец от жены. Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на эфир НТВ.

По данным телеканала, в 2008 году Юрий Волочков перенес инсульт. Он почти потерял способность говорить и передвигается с трудом. За ним ухаживает вторая жена Елена.

Балерина решила навестить отца, живущего в Санкт-Петербурге, и узнала от консьержки, что мачеха его била. По словам консьержки, Елена била мужчину по лицу.

«Она [Елена] бросила ему пакеты после магазина. Естественно, он не удержал их, и они упали, а яйца разбились. Она его тогда и ударила», — заявила женщина.

Информацию о побоях подтвердил друг семьи по имени Владимир, отмечают «Дни.ру».

Волочкова считает, что содержит мачеху и ее дочь. При этом, по ее словам, они забирают все деньги отца. Также Волочкова утверждает, что ее мачеха водит в дом сожителей на глазах у отца.

Елена заявляет, что Волочкова бросила отца, а присылаемых ею 20 тысяч рублей на содержание больного мужчины не хватает.

Отец балерины Юрий Волочков был чемпионом СССР в мужском парном разряде по настольному теннису (1983 год), затем работал тренером по лёгкой атлетике в спортивной школе.