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Мачеху Волочковой обвинили в избиении отца балерины
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Мачеху Волочковой заподозрили в избиении отца балерины 

Рамблер + ещё 12 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Балерине Анастасии Волочковой рассказали о побоях, которые терпел ее беспомощный отец от жены. Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на эфир НТВ.
По данным телеканала, в 2008 году Юрий Волочков перенес инсульт. Он почти потерял способность говорить и передвигается с трудом. За ним ухаживает вторая жена Елена.
Балерина решила навестить отца, живущего в Санкт-Петербурге, и узнала от консьержки, что мачеха его била. По словам консьержки, Елена била мужчину по лицу.
«Она [Елена] бросила ему пакеты после магазина. Естественно, он не удержал их, и они упали, а яйца разбились. Она его тогда и ударила», — заявила женщина.
Информацию о побоях подтвердил друг семьи по имени Владимир, отмечают «Дни.ру».
Волочкова считает, что содержит мачеху и ее дочь. При этом, по ее словам, они забирают все деньги отца. Также Волочкова утверждает, что ее мачеха водит в дом сожителей на глазах у отца.
Елена заявляет, что Волочкова бросила отца, а присылаемых ею 20 тысяч рублей на содержание больного мужчины не хватает.
Отец балерины Юрий Волочков был чемпионом СССР в мужском парном разряде по настольному теннису (1983 год), затем работал тренером по лёгкой атлетике в спортивной школе.
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