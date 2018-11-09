В Госдуме прокомментировали предложение лишить Ефремова звания

По словам Бортко, свое звание актер получил за талант, а не за свои высказывания.

"То, что он говорит, с чем я категорически не согласен, и не только я, а что называется большинство нашего народа — это другое дело", — заявил Бортко.