В Госдуме прокомментировали предложение лишить Ефремова звания 

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко дал комментарий в связи с предложением лишить российского актера Михаила Ефремова звания "заслуженного артиста" после интервью украинской радиостанции. Об этом сообщает РИА "Новости".
По словам Бортко, свое звание актер получил за талант, а не за свои высказывания.
"То, что он говорит, с чем я категорически не согласен, и не только я, а что называется большинство нашего народа — это другое дело", — заявил Бортко.
Ранее музыкант Андрей Макаревич назвал скандал вокруг Ефремова "мышиной возней".