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В Госдуме прокомментировали предложение лишить Ефремова звания
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В Госдуме прокомментировали предложение лишить Ефремова звания 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первый зампред комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко дал комментарий в связи с предложением лишить российского актера Михаила Ефремова звания "заслуженного артиста" после интервью украинской радиостанции. Об этом сообщает РИА "Новости".
По словам Бортко, свое звание актер получил за талант, а не за свои высказывания.
"То, что он говорит, с чем я категорически не согласен, и не только я, а что называется большинство нашего народа — это другое дело", — заявил Бортко.
Ранее музыкант Андрей Макаревич назвал скандал вокруг Ефремова "мышиной возней".
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