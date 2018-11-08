Ещё
Обидчик Бузовой нашел новый способ озолотиться
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обидчик Бузовой придумал новый способ озолотиться 

Lenta.ru + ещё 1 36 минут назад
Фото: соцсети
Победитель шоу «Замуж за Бузову» сыровар Денис Лебедев решил запустить собственную линию одежды. Об этом он сообщил подписчикам в своем Instagram-аккаунте.
«Мои самые любимые в шкафу вещи — комбинезоны. Тут не нужно думать, что надеть наверх или вниз, это цельный костюм, в котором я ощущаю себя комфортно и стильно», — поделился Лебедев и добавил, что в разработке коллекции ему поможет дизайнер Лена Карнаухова.
Мужчина планирует выпускать комбинезоны унисекс из натуральных материалов в повседневном, спортивном и уличном стилях. Он также пообещал сделать вещи доступными по цене.
В октябре телеведущая и певица Ольга Бузова подтвердила слухи о том, что Денис Лебедев использовал ее имя ради раскрутки. Выяснилось, что мужчина притворялся бизнесменом и брал крупные суммы денег у стороннего агентства, чтобы устраивать свидания с Бузовой.
Последние новости
Макрон призвал почтить «спасителя Франции» и оказался в центре скандала МВД решило засудить подвергшуюся домогательствам многодетную мать Умер один из самых жестоких серийных убийц Украины
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина забирает Черное море480
Ефремов отреагировал на желание лишить его звания877
Шик воровской России 90-х61
Рекорд ради бюджета и другие события дня4
Соседка жестоко убитых матери и сына сделала заявление15
Видео
00:44
Трамп отказался от встречи с Путиным
В мире Политика
01:27
Дознаватель из Уфы «потеряла память»
Происшествия
00:52
Раскрыто убийство в лифте дома в Москве
Происшествия Криминал
00:39
Новая ракета Трампа поразила цель
Армия Оружие
01:18
Соседка жестоко убитых матери и сына сделала заявление
Происшествия
00:23
Названо число жертв калифорнийского расстрела
В мире Происшествия
05:22
Ефремов отреагировал на желание лишить его звания
Общество Другое
03:21
Эффектная погоня двух Т-72 за Т-80 попала на видео
Оружие Армия
00:42
Захарова усомнилась в том, что Скрипаль жив
Политика
00:51
Галустян обидел чеченцев шуткой про петуха
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение