Обидчик Бузовой нашел новый способ озолотиться

Обидчик Бузовой придумал новый способ озолотиться

Победитель шоу «Замуж за Бузову » сыровар Денис Лебедев решил запустить собственную линию одежды. Об этом он сообщил подписчикам в своем Instagram-аккаунте.

«Мои самые любимые в шкафу вещи — комбинезоны. Тут не нужно думать, что надеть наверх или вниз, это цельный костюм, в котором я ощущаю себя комфортно и стильно», — поделился Лебедев и добавил, что в разработке коллекции ему поможет дизайнер Лена Карнаухова.

Мужчина планирует выпускать комбинезоны унисекс из натуральных материалов в повседневном, спортивном и уличном стилях. Он также пообещал сделать вещи доступными по цене.

В октябре телеведущая и певица Ольга Бузова подтвердила слухи о том, что Денис Лебедев использовал ее имя ради раскрутки. Выяснилось, что мужчина притворялся бизнесменом и брал крупные суммы денег у стороннего агентства, чтобы устраивать свидания с Бузовой.