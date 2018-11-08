Макаревич высказался о скандале вокруг Ефремова

Макаревич назвал скандал вокруг Ефремова «мышиной возней»

Российский музыкант Андрей Макаревич отреагировал на предложение лишить актера Михаила Ефремова звания "Заслуженного артиста" после его интервью украинскому радио. Об этом сообщает ФАН.

Отмечается, что Макаревич призвал прекратить "пиарить депутатов" и "распространять мусор".

"Слушайте, мне так это надоело, все это такая мышиная возня!" — заявил Макаревич.

Ранее сообщалось, что в беседе с журналистом Ефремов назвал настроения в России "имперским мороком" и выразил, по мнению критиков, излишнюю лояльность киевским властям. В ответ на предложение лишить его звания "Заслуженного артиста" он сказал, что ему "по барабану".