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Агутин обратился к Пугачевой
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Соседка жестоко убитых матери и сына сделала заявление
Соседка жестоко убитых матери и сына сделала заявление

Агутин пожелал здоровья сообщившей о плохом самочувствии Пугачевой 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Певец Леонид Агутин пожелал здоровья заболевшей Алле Пугачевой, которая сообщила, что из-за плохого самочувствия не сможет принять участие в его юбилейном концерте в субботу.
Пугачева в четверг заявила, что не сможет выступить на юбилейном концерте Леонида Агутина, который состоится 10 ноября в спорткомплексе "Олимпийский", из-за плохого самочувствия. Певица отметила, что "мечтала выступить в концерте Леонида Агутина, и песня такая классная".
"Здоровья вам, Алла Борисовна, дорогая! Мы справимся, а вас нам надо беречь. Песню еще воплотим!", — написал Агутин.
Ранее сообщалось, что Пугачева, Сергей Шнуров, рэпер Баста и многие другие примут участие в его юбилейном шоу.
Советский и российский певец, композитор, заслуженный артист России Леонид Николаевич Агутин родился 16 июля 1968 года в Москве. Параллельно со средней школой окончил Московскую джазовую школу "Москворечье" по классу фортепиано. В 1992 году окончил Московский государственный институт культуры (ныне Московский государственный университет культуры и искусств) по специальности "режиссер-постановщик театрально-массовых представлений". Свои первые песни он написал в 14 лет, создав для их исполнения группу "Кредо".
Агутин — залуженный артист РФ (2008). Исполнитель является лауреатом конкурса эстрадной песни "Ялта-92", конкурса эстрадных исполнителей "Юрмала-93", а также лауреатом премии "Овация-95" в номинации "Лучший певец года", премии "Шансон года" (2017) и многих других.
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