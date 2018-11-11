Симона Юнусова опровергла слухи о помолвке Тимати

Анастасия Решетова недавно опубликовала совместную с Тимати фотографию в Instagram, на которой было видно кольцо на безымянном пальце.

Многие поклонники начали поздравлять исполнителя и модель с помолвкой. Однако мама Тимати, Симона Юнусова, заявила, что её сыновья свободны.

В соц. сети Instagram она написала о характере рэпера, который поменялся в лучшую сторону: «Добрый, чуткий, к нему всегда хочется прижаться». Здесь же любопытные подписчики решили поинтересоваться статусом личной жизни Тимати, задав его маме вопрос: «Ваш младший сын женат?», на что последовал ответ: «Нет. Так же, как и старший».