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Симона Юнусова опровергла слухи о помолвке Тимати
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Симона Юнусова опровергла слухи о помолвке Тимати 

Russianshowbiz.info + ещё 8 4 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Анастасия Решетова недавно опубликовала совместную с Тимати фотографию в Instagram, на которой было видно кольцо на безымянном пальце.
Многие поклонники начали поздравлять исполнителя и модель с помолвкой. Однако мама Тимати, Симона Юнусова, заявила, что её сыновья свободны.
В соц. сети Instagram она написала о характере рэпера, который поменялся в лучшую сторону: «Добрый, чуткий, к нему всегда хочется прижаться». Здесь же любопытные подписчики решили поинтересоваться статусом личной жизни Тимати, задав его маме вопрос: «Ваш младший сын женат?», на что последовал ответ: «Нет. Так же, как и старший».
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