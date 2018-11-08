Дочь Шнурова показала откровенное фото

Дочь Шнурова показала фото в нижнем белье

Дочь музыканта Сергея Шнурова Серафима опубликовала в Instagram фотографию в кружевном белье и рваных джинсах.

На снимке девушка запечатлена на балконе с сигаретой, рядом стоит бутылка пива.

«Люблю, знаете ли, фотографии в стиле: «старшеклассница старается показаться крутой», — так она подписала фото.

Подписчикам девушки понравился снимок, они назвали его «питерским натюрмортом».

«Все неплохо, но есть детали — итальянское пиво, кольца и пепельница;). Модель — прекрасна!» — написал @mike_alexandrovich.

«Залог успеха, когда ты реально выглядишь как старшеклассница», — добавила @_kate_nikitina_.

По данным «Комсомольской правды», 25-летняя дочь Шнурова живет в Санкт-Петербурге, работает графическим дизайнером, два года назад она вышла замуж.

Серафима — дочь лидера «Ленинграда» от первой жены Марии Исмагиловой. Также у музыканта есть сын Аполлон от второй супруги Светланы Костицыной.