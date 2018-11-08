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Галустян обидел чеченцев шуткой про петуха
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Чеченцы обиделись на Галустяна из-за шутки про петуха 

Рамблер + ещё 1 55 минут назад
Новая пародия комика Михаила Галустяна на Рамзана Кадырова возмутила жителей Чечни. Внимание на это обратила «Комсомольская правда».
В номере, о котором идет речь, разыгрывается приезд Александра Реввы в Грозный. Изображающий Кадырова Галустян показывает Ревве носорога и прозревшего крота, которого «возили на операцию в Швейцарию». Затем Ревва замечает петуха и сообщает об этом.
«Ты что мне говоришь? У нас в Чечне петухов нет. Это куриный муж», — ответил комик.
«КП» отмечает, что интернет-пользователи обвинили Галустяна в выходе «за рамки дозволенного». По их мнению, это уже не юмор, а высмеивание.
«Рамзан Кадыров не идеально владеет русским языком, но со смекалкой и логикой у него всё в порядке, в отличии от «образа» который пытается сыграть Галустян», — процитировала газета одного из пользователей.
«Машка Галустян много на себя берет. Из него получится настоящий куриный муж», — написал в Instagram @zaurbekmah1 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
В то же время многим понравились шутки Галустяна, а тех, кто их не оценил, они обвинили в отсутствии чувства юмора.
«Отличные шутки! А если нет чувства юмора, так это не проблема юмориста…» — заявил @vershinin.niko.
Некоторые отметили, что Галустян и Кадыров в хороших отношениях, поэтому глава Чечни не обидится.
«Он с Рамзаном в близких, и все эти шутки Рамзан по любому видел», — отметил @d555ss.
Галустян уже делал пародию на Кадырова в 2016 году. В номере, показанном в рамках КВН, он «отчитался» перед президентом Владимиром Путиным о борьбе с покемонами.
«Владимир Владимирович, я вам официально заявляю, на территории Чечни ни одного покемона нет, я выловил всех», — сказал он.
Тогда Кадыров остался доволен пародией, отметив, что они репетировали вместе с Галустяном, вместе подбирали «прикид», и он научил комика нескольким жестам. Глава Чечни заявил, что смеялся от души.
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