Ещё
Деми Мур начала встречаться с женщиной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ сообщили о романе Деми Мур с женщиной 

Рамблер 2 часа назад
Фото: instagram.com/demi.moor
Radar Online сообщает, что после трех неудавшихся браков 55-летняя актриса Деми Мур вступила в близкие отношения с женщиной — стилистом из Сербии Машей Мандзукой.
По словам неназванных источников здания, пара вместе уже два года. Один из собеседников Radar Online отметил, что женщины всегда держаться за руки, и Мур стала второй мамой для ребенка 43-летней Мандзуки.
По данным издания, женщин постоянно замечают гуляющими по Голливуду. Radar Online опубликовало их совместные снимки, на этих фото они запечатлены во время прогулки с коляской и рядом с автомобилем Мур. На своей странице в Facebook Мандзука написала, что находится в «свободных отношениях».
Radar Online
В 1980-1985 годах актриса была замужем за рок-музыкантом Фредди Муром. С 1987-го по 2000 год она состояла в браке с актером Брюсом Уиллисом. В 2005-м Мур вышла замуж за актера Эштона Кутчера, в 2011-м они развелись.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова усомнилась в том, что Скрипаль жив86
Галустян обидел чеченцев шуткой про петуха20
Мужа Елены Малышевой сбил автобус9
Силовики потребовали от газеты IP-адреса читателей53
Саратовский депутат исхудал на «прожиточной диете»54
Видео
00:44
Трамп отказался от встречи с Путиным
В мире Политика
01:27
Дознаватель из Уфы «потеряла память»
Происшествия
00:52
Раскрыто убийство в лифте дома в Москве
Происшествия Криминал
00:39
Новая ракета Трампа поразила цель
Армия Оружие
00:42
Захарова усомнилась в том, что Скрипаль жив
Политика
00:51
Галустян обидел чеченцев шуткой про петуха
Шоу-бизнес
00:23
Памятник герою‐антифашисту сломал ногу вандалу в Хорватии
Происшествия В мире
03:20
Телеведущий вышел из себя и унизил гостя-наркомана
Шоу-бизнес
02:10
Полет Су-57 сняли с рампы Ан-12
Оружие Армия
00:19
На Украине назвали причину постоянных взрывов миномета
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение