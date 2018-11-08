Деми Мур начала встречаться с женщиной

Radar Online сообщает, что после трех неудавшихся браков 55-летняя актриса Деми Мур вступила в близкие отношения с женщиной — стилистом из Сербии Машей Мандзукой.
По словам неназванных источников здания, пара вместе уже два года. Один из собеседников Radar Online отметил, что женщины всегда держаться за руки, и Мур стала второй мамой для ребенка 43-летней Мандзуки.
По данным издания, женщин постоянно замечают гуляющими по Голливуду. Radar Online опубликовало их совместные снимки, на этих фото они запечатлены во время прогулки с коляской и рядом с автомобилем Мур. На своей странице в Facebook Мандзука написала, что находится в «свободных отношениях».
Radar Online
В 1980-1985 годах актриса была замужем за рок-музыкантом Фредди Муром. С 1987-го по 2000 год она состояла в браке с актером Брюсом Уиллисом. В 2005-м Мур вышла замуж за актера Эштона Кутчера, в 2011-м они развелись.