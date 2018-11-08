Митя Фомин предостерёг фанатов

Митя Фомин решил поговорить с подписчиками о взломе паролей. Оказывается, у многих пользователей Сети один и тот же пароль стоит на всех аккаунтах. Соответственно, возрастает риск его взлома. Митя порекомендовал пользователям следить за своими паролями и не использовать стандартные фразы.

Артист признался, что сам всегда придумывает длинные и хитроумные пароли и поинтересовался, взламывал ли кто-нибудь его поклонников.

Обсуждение получилось интересным. Пользователи признались, что одинаковые пароли часто ставят для простоты. Некоторые признались, что не ленятся создавать многоуровневую защиту. Практически никто не признался в хакерстве, зато аккаунты у фоллловеров взламывают нередко.