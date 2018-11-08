Гагарину осудили за роскошную жизнь

В Сети раскритиковали Гагарину из-за хвастовства

Певица Полина Гагарина в Instagram рассказала о своей поездке в Дубай на несколько часов и спросила у подписчиков, слабо ли им сделать то же самое. Интернет-пользователи сочли, что артистка хвастается роскошной жизнью и обижает российских врачей и учителей.

Гагарина опубликовала фото в купальнике возле небоскреба и написала: «На несколько часов в Дубаи! Слабо? Мне нет».

Подписчики певицы начали рассказывать ей о своих зарплатах и спрашивать, слабо ли ей прожить на несколько тысяч рублей.

«Полина, слабо пожить месяц на 9500. Мне нет, а тебе слабо?» — написала @irin2390 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Слабо на 3500 прожить?» — поинтересовался @d. o. n1.

«<…> Обращаться к аудитории, которая находится на грани выживания с вызовом «на слабо» — не совсем корректно. И дело не в зависти. Педагоги, врачи, квалифицированные рабочие — они все труженики. Но им "слабо". <…> И Вы многих из них обидели своей публикацией. Будьте ближе к людям. Ведь Вы поёте для них…» — отметил @sergeiiskhakov.

Некоторые пользователи пригрозили, что отпишутся от Гагариной.

«Само слово СЛАБО это подстрекание доказать. В данном посте чувствуется хвастовство, а это грех. Я разочарована в Вас. Отписываюсь..» — заявила @ola_iov_.

Многие пользователи вступились за Гагарину. По их мнению, певица имела в виду не свое богатство, а «трудоголизм».

«Я думаю Полина реально просто не подумала, что она певица в бедной стране, где это «слабо» будет означать = бедность и убогость. Полина то про свой характер и трудоголизм», — отметил @leostanislav.

«Кажется здесь вопрос, слабо ли вам выдержать такую нагрузку и выступить в нескольких странах за день…Это про труд, а не про наличие денег», — заявила @margarita_holoshina.

Позже Гагрина сама ответила критикам. Она призналась, что ее «обезоружили и расстроили» их комментарии.

«Сколько злости, зависти и нетерпимости. А я всего— то хотела сказать то, я задержусь в городе до которого летела 5 часов, меньше времени перелёта. <…> А, если бы я написала, что на пару часов в Иркутске (тоже 5 часов лететь), интересно реакция была бы такой же?» — поинтересовалась она.

Певица отметила, что зарабатывает на жизнь любимым делом, к которому шла многие годы. Она заявила, что помогает другим людям, но не афиширует этого.