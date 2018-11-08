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Гагарину осудили за роскошную жизнь
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В Сети раскритиковали Гагарину из-за хвастовства 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Instagram
Певица Полина Гагарина в Instagram рассказала о своей поездке в Дубай на несколько часов и спросила у подписчиков, слабо ли им сделать то же самое. Интернет-пользователи сочли, что артистка хвастается роскошной жизнью и обижает российских врачей и учителей.
Гагарина опубликовала фото в купальнике возле небоскреба и написала: «На несколько часов в Дубаи! Слабо? Мне нет».
Подписчики певицы начали рассказывать ей о своих зарплатах и спрашивать, слабо ли ей прожить на несколько тысяч рублей.
«Полина, слабо пожить месяц на 9500. Мне нет, а тебе слабо?» — написала @irin2390 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Слабо на 3500 прожить?» — поинтересовался @d. o. n1.
«<…> Обращаться к аудитории, которая находится на грани выживания с вызовом «на слабо» — не совсем корректно. И дело не в зависти. Педагоги, врачи, квалифицированные рабочие — они все труженики. Но им "слабо". <…> И Вы многих из них обидели своей публикацией. Будьте ближе к людям. Ведь Вы поёте для них…» — отметил @sergeiiskhakov.
Некоторые пользователи пригрозили, что отпишутся от Гагариной.
«Само слово СЛАБО это подстрекание доказать. В данном посте чувствуется хвастовство, а это грех. Я разочарована в Вас. Отписываюсь..» — заявила @ola_iov_.
Многие пользователи вступились за Гагарину. По их мнению, певица имела в виду не свое богатство, а «трудоголизм».
«Я думаю Полина реально просто не подумала, что она певица в бедной стране, где это «слабо» будет означать = бедность и убогость. Полина то про свой характер и трудоголизм», — отметил @leostanislav.
«Кажется здесь вопрос, слабо ли вам выдержать такую нагрузку и выступить в нескольких странах за день…Это про труд, а не про наличие денег», — заявила @margarita_holoshina.
Позже Гагрина сама ответила критикам. Она призналась, что ее «обезоружили и расстроили» их комментарии.
«Сколько злости, зависти и нетерпимости. А я всего— то хотела сказать то, я задержусь в городе до которого летела 5 часов, меньше времени перелёта. <…> А, если бы я написала, что на пару часов в Иркутске (тоже 5 часов лететь), интересно реакция была бы такой же?» — поинтересовалась она.
Певица отметила, что зарабатывает на жизнь любимым делом, к которому шла многие годы. Она заявила, что помогает другим людям, но не афиширует этого.
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