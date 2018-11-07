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Дробыш согласился «раскрутить» дознавательницу из Уфы
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Дробыш согласился «раскрутить» дознавательницу из Уфы 

Деловая газета «Взгляд» 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Продюсер Виктор Дробыш выразил готовность «раскрутить» 23-летнюю дознавательницу из Уфимского отдела полиции, ставшую жертвой изнасилования.
В социальных сетях девушка публиковала несколько видеороликов с исполнением песен под аккомпанемент пианино.
«Это возможно. Пусть Гузель пришлет мне свои демо-записи. Я их послушаю», — сказал Виктор Дробыш в ответ на вопрос «Комсомольской правды» о том, готов ли он помочь дознавательнице стать настоящей певицей.
Издание отмечает, что девушке передали адрес электронной почты продюсера.
Кроме того, «КП» опубликовала ролик, на котором девушка, лицо и голос которой скрыли, исполняет песню.
Напомним, теперь уже бывшего начальника одного из районных УВД Уфы и его коллег подозревают в изнасиловании 23-летнего дознавателя — дочери замначальника управления Росгвардии по Башкирии.
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