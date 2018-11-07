Дробыш согласился «раскрутить» дознавательницу из Уфы

Продюсер Виктор Дробыш выразил готовность «раскрутить» 23-летнюю дознавательницу из Уфимского отдела полиции, ставшую жертвой изнасилования.

В социальных сетях девушка публиковала несколько видеороликов с исполнением песен под аккомпанемент пианино.

«Это возможно. Пусть Гузель пришлет мне свои демо-записи. Я их послушаю», — сказал Виктор Дробыш в ответ на вопрос «Комсомольской правды» о том, готов ли он помочь дознавательнице стать настоящей певицей.

Издание отмечает, что девушке передали адрес электронной почты продюсера.

Кроме того, «КП» опубликовала ролик, на котором девушка, лицо и голос которой скрыли, исполняет песню.