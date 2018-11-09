Аллегрова отменила три концерта

Ирина Аллегрова отменила три сольных концерта

Ирина Аллегрова гастролирует по городам России с концертной программой «МОНО». На этой неделе должно было состояться три шоу в Орле, Курске и Белгороде, однако выступления певицы были отменены.

Поклонники Аллегровой были сильно расстроены отменой концертов и теперь обсуждают в социальных сетях, с чем связано такое решение. Одни пользователи считают, что Ирина не смогла собрать полные залы, а ее шоу не пользовалось популярностью, поэтому она и отменила концерты.

«Цены на билеты необоснованно завышены, вот и не собрали залы, а в полупустом работать явно неинтересно», «За три месяца купили билеты на ее концерт, во второй ряд, чтобы поехать на праздники из Москвы, и такой облом она устроила. И это уже не первый раз! Больше вообще не будем брать билеты на ее концерты, испортила настроение и выходные», — писали некоторые пользователи в социальных сетях.

Другие же поклонники считают, что дело в состоянии здоровья Ирины. Вполне возможно, что Аллегрова заболела, поэтому не может выступать. Впрочем, организаторы шоу не назвали причину отмены концертов.