Еремеев узнал результаты нового ДНК-теста в США

Тимур Еремеев узнал результаты нового ДНК-теста, сделанного в США

Тимур Еремеев и родственники Спартака Мишулина конфликтуют между собой больше года. Молодой актер неоднократно доказывал с помощью ДНК-экспертизы, что он является внебрачным сыном Спартака Васильевича, однако жена и дочь артиста Карина Мишулина отказываются в это верить и продолжают настаивать на том, что молодой человек решил пропиариться за счет знаменитой семьи. К слову, не так давно Тимур призвал свою новоявленную сестру перестать враждовать, но, кажется, этот конфликт закончится нескоро.

Сегодня передача «Пусть говорят» снова была посвящена Еремееву. Оказалось, что в США был проведен еще один ДНК-тест. Об этом актер ничего не знал. Он предположил, что инициатором исследования скорее всего была Карина, так как ранее она уже проводила тесты за границей. «Меня возмущает способ, с помощью которого была проведена эта экспертиза: без моего согласия и ведома», — добавил Тимур. По словам молодого человека, ранее он встретился с новоявленной сестрой в ресторане. Там она похитила китайские палочки, которыми актер ел суши. Еремеев не понимает, почему Мишулина сама не предложила ему открыто провести экспертизу.

Адвокат Тимура подтвердил, что предметы, которыми пользовался актер, были изъяты незаконно. Однако они не намерены подавать в суд на Карину. В студии был вскрыт конверт с результатами нового ДНК-теста. Исследование проводилось между биоматериалом Еремеева, Карины Мишулиной и вдовы легендарного артиста Валентины Константиновны. Джои Джонсон, американский профессор, подписал документы. «Вероятность полуродства составляет 99, 8%. Вероятность того, что у Тимура и Карины общий родитель — 849 к 1», — озвучил результаты телеведущий Дмитрий Борисов . Судмедэксперт, который ранее также проводил свое исследование, пояснил, что новые данный доказывают, что у Еремеева и Мишулиной один отец.

В студии появился Эдуард Сорокин, который проживает в Рязанской области. Ранее он также пытался доказать свое родство со Спартаком Васильевичем. Однако в суде он проиграл Карине. Мужчина решил публично заявить, что не намерен претендовать на наследство артиста. К слову, Тимур Еремеев также не претендует имущество, которым ранее владел Спартак Мишулин. Он даже готов подписать мировое соглашение, что ему ничего не нужно от семьи Мишулиных. Тем временем судебные тяжбы еще не завершены. Не так давно Карина заявила, что планирует обращаться в ЕСПЧ , если не добьется справедливости в России.

Напомним, что в одном из интервью девушка призналась, что не воровала китайские палочки из ресторана, где обедала с новоявленным братом. На экспертизу в Швейцарию она отправила "пустые" палочки, чтобы проверить женщину, которая предложила провести ДНК-тест за свой счет. Однако позже в эфире одного из ток-шоу Мишулина узнала, что на палочках что-то нашли, чего просто не могло быть. Теперь она уверена, что Еремеев обманывает всю страну.