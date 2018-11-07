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Юдашкин обеспокоил болезненным видом
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Валентин Юдашкин обеспокоил общественность болезненным видом 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Instagram
Поклонники заметили, что прославленный модельер стал стремительно терять вес.
55-летний Валентин Юдашкин продолжает работать даже не смотря на свою болезнь. Медики диагностировали у модельера онкозаболевание. Еще летом в СМИ писали о том, что легендарный дизайнер стал стремительно терять вес. По словам фанатов, за последние несколько месяцев Юдашкин сильно «сдал», законодатель моды буквально тает на глазах. Однако Валентин Абрамович, как и вся его семья, стойко переживает выпавшее на их долю испытание. Этой осенью в Париже состоялся показ новой коллекции Валентина Юдашкина, который лично вышел на подиум для того, чтобы поприветствовать свою публику. Модельер не скрывал счастливой улыбки и был рад тому, как встретил его зал.
На модном показе именитого дизайнера поддерживала его дочка, которая занимает в компании пост арт-директора Дома моды, Галина Юдашкина. Как и ее отец, девушка выбрала творческую профессию и уже выпустила свою первую детскую коллекцию. На подиуме самые яркие образы представили дети Примадонны отечественного шоу-бизнеса — близнецы Гарри и Лиза.
Валентин Юдашкин обеспокоил поклонников болезненным видом. Многие отметили, что модельер старается следить за своей внешностью, у него стильная стрижка, модный костюм, Валентин Абрамович всегда одевался с иголочки, продумывая каждый образ до мелочей. Но, несмотря на это, супруг Марины Юдашкиной выглядит понурым, уставшим. Он сильно похудел и это не может скрыть даже крой его дорогого пиджака. А седина на висках свидетельствует о бессонных ночах и стрессе. Модельер поддерживает образ статусного мужчины и справляется с этим достойно.
«Безупречен и элегантен. Впрочем, как и всегда. Замечательный человек… делающий наш мир красивее», «Я Вами восхищаюсь! Браво!», «Сильный мужчина!», «Преклоняюсь! Достойно уважения!», «Здоровья Вас, как хорошо, когда рядом есть семья», «Как вы похудели! Нужно отоспаться и отдохнуть», «Плечи не опускает, стрежень!», «Сколько в вас внутренней силы, мужества», — отметили поклонники.
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