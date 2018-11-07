Юдашкин обеспокоил болезненным видом

Валентин Юдашкин обеспокоил общественность болезненным видом

Поклонники заметили, что прославленный модельер стал стремительно терять вес.

55-летний Валентин Юдашкин продолжает работать даже не смотря на свою болезнь. Медики диагностировали у модельера онкозаболевание. Еще летом в СМИ писали о том, что легендарный дизайнер стал стремительно терять вес. По словам фанатов, за последние несколько месяцев Юдашкин сильно «сдал», законодатель моды буквально тает на глазах. Однако Валентин Абрамович, как и вся его семья, стойко переживает выпавшее на их долю испытание. Этой осенью в Париже состоялся показ новой коллекции Валентина Юдашкина, который лично вышел на подиум для того, чтобы поприветствовать свою публику. Модельер не скрывал счастливой улыбки и был рад тому, как встретил его зал.

На модном показе именитого дизайнера поддерживала его дочка, которая занимает в компании пост арт-директора Дома моды, Галина Юдашкина. Как и ее отец, девушка выбрала творческую профессию и уже выпустила свою первую детскую коллекцию. На подиуме самые яркие образы представили дети Примадонны отечественного шоу-бизнеса — близнецы Гарри и Лиза.

Валентин Юдашкин обеспокоил поклонников болезненным видом. Многие отметили, что модельер старается следить за своей внешностью, у него стильная стрижка, модный костюм, Валентин Абрамович всегда одевался с иголочки, продумывая каждый образ до мелочей. Но, несмотря на это, супруг Марины Юдашкиной выглядит понурым, уставшим. Он сильно похудел и это не может скрыть даже крой его дорогого пиджака. А седина на висках свидетельствует о бессонных ночах и стрессе. Модельер поддерживает образ статусного мужчины и справляется с этим достойно.