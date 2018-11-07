Высмеивавший брата принц Гарри неожиданно облысел

Доктор Азим Шахмалак (Asim Shahmalak) из манчестерской клиники Crown Clinic обратил внимание на стремительное облысение принца Гарри . Своими наблюдениями он поделился с изданием The Sun.

Специалист заметил, что всего год назад на макушке герцога Сассекского образовалась маленькая проплешина, однако сейчас она увеличилась вдвое и «поползла» на затылок.

«Если он сейчас же не примет меры, то к 40 годам его ждет раннее облысение, как у брата», — беспокоится Шахмалак.

По данным издания, принц Гарри всегда любил подкалывать своего брата принца Уильяма из-за лысины.

«Я думаю, он определенно умнее меня. Мы это выяснили еще в школе, когда он облысел», — язвил принц Гарри.

Единственным выходом для принца, по мнению врача, станет пересадка волос.

В июле британская писательница Джилли Купер раскритиковала герцогиню Сассекскую Меган за навязывание мужу принцу Гарри своей диеты.