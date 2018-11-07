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Высмеивавший брата принц Гарри неожиданно облысел
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Высмеивавший брата принц Гарри неожиданно облысел 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Доктор Азим Шахмалак (Asim Shahmalak) из манчестерской клиники Crown Clinic обратил внимание на стремительное облысение принца Гарри. Своими наблюдениями он поделился с изданием The Sun.
Специалист заметил, что всего год назад на макушке герцога Сассекского образовалась маленькая проплешина, однако сейчас она увеличилась вдвое и «поползла» на затылок.
«Если он сейчас же не примет меры, то к 40 годам его ждет раннее облысение, как у брата», — беспокоится Шахмалак.
По данным издания, принц Гарри всегда любил подкалывать своего брата принца Уильяма из-за лысины.
«Я думаю, он определенно умнее меня. Мы это выяснили еще в школе, когда он облысел», — язвил принц Гарри.
Единственным выходом для принца, по мнению врача, станет пересадка волос.
В июле британская писательница Джилли Купер раскритиковала герцогиню Сассекскую Меган за навязывание мужу принцу Гарри своей диеты.
«Гарри — симпатичный, привлекательный мужчина. Не стоит заставлять мужчин худеть. По-моему, это ужасно. И вообще я не люблю менять людей, а вы?» — заявила 81-летняя Купер.
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