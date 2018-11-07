Юмористка Кравченко оскорбила казахстанскую певицу

Мария Кравченко публично оскорбила казахстанскую певицу

По возвращении с московских гастролей в Алматы звезда казахстанской поп-сцены Лорен Тирольская случайно выхватила с багажной летны чемодан участницы шоу «Comedy Woman» Надежды Сысоевой, который выглядел точь-в-точь, как ее собственный.

Ничего не заподозрившая исполнительница доехала до дома и уснула. На следующий день она обнаружила в «Инстаграме» видеообращение от коллеги, юмористки Марии Кравченко . В кадре артистка описала подписчикам ситуацию, при этом назвав поп-диву «курицей». Та же ответила, что оперативно вернула вещь законному владельцу.