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Юмористка Кравченко оскорбила казахстанскую певицу
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Мария Кравченко публично оскорбила казахстанскую певицу 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
По возвращении с московских гастролей в Алматы звезда казахстанской поп-сцены Лорен Тирольская случайно выхватила с багажной летны чемодан участницы шоу «Comedy Woman» Надежды Сысоевой, который выглядел точь-в-точь, как ее собственный.
По возвращении с московских гастролей в Алматы звезда казахстанской поп-сцены Лорен Тирольская случайно выхватила с багажной летны чемодан участницы шоу «Comedy Woman» Надежды Сысоевой, который выглядел точь-в-точь, как ее собственный.
Ничего не заподозрившая исполнительница доехала до дома и уснула. На следующий день она обнаружила в «Инстаграме» видеообращение от коллеги, юмористки Марии Кравченко. В кадре артистка описала подписчикам ситуацию, при этом назвав поп-диву «курицей». Та же ответила, что оперативно вернула вещь законному владельцу.
«Давайте при любых обстоятельствах оставаться людьми. Если человек известный артист, то это не дает право хамить и оскорблять людей», — пристыдила она строптивую комедиантку.
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