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Монеточка вошла в состав участников премии «Нового Радио» Высшая Лига»
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Монеточка вошла в состав участников премии «Нового Радио» Высшая Лига» 

Партнерский материал 1 час назад
Фото: ЕМГ
30 ноября 2018 в 20:00 в концертном зале «Крокус Сити Холл» состоится Третья церемония вручения ежегодной музыкальной премии «Нового Радио» ― «Высшая Лига».
Главную награду — золотую сирену — получат исполнители, песни которых весь этот год лидировали в хит-параде «Высшая Лига». Среди тех, кто выйдет на сцену заявлены Burito, Вера Брежнева, Джиган и Артем Качер, Лолита, Nastya Kudry, Дима Билан, Эмма М, Ночные снайперы, Гузель Хасанова и Masstank, RASA, Ани Лорак, Alekseev, Filatov & Karas, Руки вверх, LOC DOG и Ёлка, Монеточка, Елена Темникова, Jah Khalib, Полина Гагарина, Макс Барских. Проведут церемонию актер, телеведущий, резидент Comedy Club Вадим Галыгин и лидер российских инста-блогеров Настя Ивлеева.
Музыкальная премия «Высшая Лига» уже вошла в топ музыкальных событий России, заявив о себе как об одном из самых стильных мероприятий европейского уровня. Красная дорожка, уникальная сценография и три с лишним часа отличной музыки — это то, ради чего каждый год в Крокус приезжают исполнители самых сильных хитов отечественного шоу-бизнеса, светские обозреватели, музыкальные критики и, конечно же, слушатели «Нового Радио».
Хит-парад «Высшая Лига» — еженедельная программа, которая выходит на «Новом Радио» каждую пятницу с 17:00 до 19:00 (с повтором в воскресенье с 11:00 до 13:00). 20-ка лучших артистов недели формируется на основе предпочтений слушателей. Лучшие исполнители по результатам года попадают в «Высшую Лигу», где и получают свои заслуженные награды. Посмотреть церемонию прошлого года можно на канале «Нового Радио» на YouTube.
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