Монеточка вошла в состав участников премии «Нового Радио» Высшая Лига»

30 ноября 2018 в 20:00 в концертном зале «Крокус Сити Холл» состоится Третья церемония вручения ежегодной музыкальной премии «Нового Радио» ― «Высшая Лига».

Музыкальная премия «Высшая Лига» уже вошла в топ музыкальных событий России, заявив о себе как об одном из самых стильных мероприятий европейского уровня. Красная дорожка, уникальная сценография и три с лишним часа отличной музыки — это то, ради чего каждый год в Крокус приезжают исполнители самых сильных хитов отечественного шоу-бизнеса, светские обозреватели, музыкальные критики и, конечно же, слушатели «Нового Радио».