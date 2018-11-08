Собчак о Бузовой: не просто ненависть

Российская ведущая Ксения Собчак поделилась причиной, по которой, возможно, люди могут ненавидеть певицу Ольгу Бузову.
По версии Собчак, дело в продолжении эффекта телешоу «Дом-2».
— Мне кажется, что это не просто ненависть. Скорее всего, дело в психологическом эффекте «Дом-2». Люди любят смотреть на кого-то, кто глупее, чем они. В этот момент у зрителей поднимается самооценка, думая «какая дурочка», но продолжают смотреть, — объяснила Собчак в передаче, выходившей на YouTube.
Ранее Ольга Бузова опубликовала снимок со своей копией.