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Собчак о Бузовой: не просто ненависть
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Ксения Собчак рассказала, из-за чего люди ненавидят Ольгу Бузову 

Вечерняя Москва + ещё 1 2 часа назад
Фото: Instagram
Российская ведущая Ксения Собчак поделилась причиной, по которой, возможно, люди могут ненавидеть певицу Ольгу Бузову.
По версии Собчак, дело в продолжении эффекта телешоу «Дом-2».
— Мне кажется, что это не просто ненависть. Скорее всего, дело в психологическом эффекте «Дом-2». Люди любят смотреть на кого-то, кто глупее, чем они. В этот момент у зрителей поднимается самооценка, думая «какая дурочка», но продолжают смотреть, — объяснила Собчак в передаче, выходившей на YouTube.
Ранее Ольга Бузова опубликовала снимок со своей копией.
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