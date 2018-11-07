Покинувшая дом Ковальчук пропала

Анна Ковальчук вспомнила прошлое. Популярная актриса призналась, что в детстве была замкнутой и даже сбежала с подружкой из пионерского лагеря, и родители весь город поставили на уши, чтобы ее найти.

Анна Ковальчук дала откровенное интервью. Будущая звезда сериала "Тайны следствия" в детстве была стеснительной и скромной, даже замкнутой. Из-за этого в начальной школе она училась плохо — боялась отвечать. Однако в седьмом классе Анна осмелела, вдруг почувствовав в себе некую силу.

Она поняла, что может постоять за себя, у нее появились цели, и результат не заставил себя ждать. Ковальчук училась хорошо. "Родители воспитывали меня собственным примером, как и я своих детей. Я видела перед собой влюбленных друг в друга маму и папу, которые занимали ответственные посты. Мама, как я уже говорила, — заведущая детсадом, папа преподавал в Военно-инженерной академии имени Комарова. Воспитание мое заключалось в том, что мы с мамой все обсуждали. Меня никогда не наказывали", — отметила Ковальчук.

При этом, призналась актриса, был в ее жизни случай, когда она всерьез расстроила родителей. Тогда она проводила время в престижном пионерском лагере, где ей все нравилось. Однако подружка подбила ее оттуда сбежать. "Просто подруге подарили щенка, и она захотела домой, к нему, подговорила меня, и мы убежали", — объяснила актриса.

Всю ночь они шли вдоль дороги, окруженной лесом. В это время Анну и ее подругу разыскивали солдаты, которые были на летних сборах. Родители поставили на уши весь город, когда им позвонили из лагеря и сообщили о пропаже. Тем не менее, даже в таком экстраординарном случае Ковальчук осталась без разбирательств.