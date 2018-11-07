Брак Гогена Солнцева с пенсионеркой хотят расторгнуть

Брак Гогена Солнцева со старушкой хотят расторгнуть

Шоумен Гоген Солнцев опубликовал в своем Instagram скриншот петиции, призывающей принудительно расторгнуть его брак с Екатериной Терешкович . Автор воззвания также настаивает, что неравные браки должны быть запрещены на законодательном уровне.

Автор петиции считает, что подобные неравные браки, где один супруг старше другого на десять и более лет, заключаются из корыстных побуждений.

"Все подобные браки обнулить через суд. И начать с этого обманщика Гогена Солнцева, который женился только из-за денег Екатерины и ждет ее смерти. Подвергает ее жизнь опасности, делает ей операции, несовместимые с жизнью и здоровьем. Это аморальная семейка и портит образец настоящей семьи! Прошу развести их через суд и это будет уроком для других таких фальшивых пар", — написал недовольный пользователь.

На данный момент петицию подписали пять человек. Пока ее прокомментировали только две женщины. Одна считает, что Солнцев слишком хорош для уже немолодой жены, а вторая мечтает о том, чтобы 37-летний шоумен сам женился на ней.

Гоген назвал эту кампанию чушью и посоветовал автору заняться своей личной жизнью.

"Какая чушь! Больные люди! Лечитесь! Займитесь собой! Не лезьте!", — написал он в своем Instagram. Многие подписчики его поддержали.

Напомним, что шоумен Гоген Солнцев и 63-летняя Екатерина Терешкович впервые встретились на театральной вечеринке в 2016 году. Серьезные чувства между ними возникли только через два года, когда Терешкович сама позвонила шоумену с просьбой обучить ее актерскому мастерству. Свадьба состоялась в 2018 году, после чего пара отправилась отдыхать на Кипр.

Недавно в их отношениях начался разлад. После того как Терешкович кардинально изменила свою внешность, она перестала заниматься хозяйством, завела молодых поклонников и стала пропадать в салонах красоты. Однако Солнцев надеется, что им удастся вернуть в семью мир.