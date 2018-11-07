«Просто удовольствие»: Лолита о трех днях с Малаховым

Певица Лолита пригласила телеведущего Андрея Малахова в свой дом в болгарской деревне. Сейчас они работают над программой, посвященной жизни исполнительницы. В своем Instagram она опубликовала забавную видеозапись из этой поездки.

На следующей неделе Лолита отметит свой юбилей — 14 ноября певице исполнится 55 лет. В гости к ней в болгарскую деревню приехал Андрей Малахов, чтобы снять передачу об артистке. Лолита опубликовала ролик в Instagram, в котором показала своих домашних животных.

Известный тележурналист рассказал подписчикам звезды о ее домашнем хозяйстве и маленьком производстве одежды.

"Добрый день, дорогие друзья! Мы находимся в гостях у Лолиты. До этого она не рассказывала, но у нее есть свое стадо и свое маленькое производство красивых кашемировых свитеров, — сказал он, — Вы слышите эти звуки, друзья, эти переливы колокольчиков? Эти мелодии вы скоро сможете услышать на концерте Лолиты на поле. Она поет для них".

Видео Лолита сопроводила коротким анонсом предстоящей программы.

"Андрей был у нас с Димой в гостях. Сняли юбилейную передачу. Просто удовольствие было три дня провести вместе с Боцманом и съёмочной группой в нашем доме в обычной Болгарской деревне… Увидите всё как есть. Быт представлен!", — написала она.

Ранее Андрей Малахов опубликовал видео, на котором певица Лолита накинулась на него с кулаками. Журналист закрылся от нападавшей стулом. Звезда кричала, что это месть за футболистов Кокорина и Мамаева. Видео оказалось постановочным. Подписчики оценили чувство юмора Малахова и Милявской: "Ушатала", "Лолита как всегда, без эпатажа не может", "Лолита — молодец".