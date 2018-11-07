DJ Smash показал лицо после избиения

DJ Smash показал, как выглядит его лицо после избиения

Этим летом Андрей Ширман , больше известный под псевдонимом DJ Smash, выиграл громкое судебное дело. Ранее его избили в одном из пермских клубов за то, что он отказался делать селфи. Его обидчиками оказались экс-депутат Александр Телепнев и его приятель Сергей Ванкевич . Обвиняемые были осуждены на два года колонии за драку. После нападения музыканту сделали операцию. У него была сломана челюсть, а также он получил травму головы.

На днях Ширман решил показать поклонникам, как он выглядит сейчас. Диджей опубликовал видео в соцсети, где продемонстрировал припухшее лицо. Оказалось, что недавно врачи удалили часть металлической конструкции, поэтому теперь у артиста есть небольшой отек в области челюсти.

«Это я сейчас без фильтра. Врачи убрали часть металлических конструкций с одной стороны лица, а в другой они будут всю жизнь», — пояснил Андрей.

В конце лета Александр Телепнев получил два года колонии за избиение DJ Smash. А на днях стало известно, что также в суд на бывшего депутата подал иск 20-летний студент, на которого тоже было совершено нападение. Поклонники поддержали артиста. Они уверены, что DJ Smash скоро полностью поправиться. Напомним, что несколько недель назад на бывшего депутата, который напал на музыканта, подал иск в суд еще один человек. 20-летний студент Глеб Кулаков тоже пострадал от рук политика. Телепнев получил второй срок. Суд в дополнение к двухлетнему лишению свободы за нападение на музыканта прибавил еще два месяца лишения свободы за избиение Глеба.