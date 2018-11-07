Запашный попал в больницу в Германии и рассказал о замене коленного сустава

Дрессировщик и директор Большого московского цирка Эдгард Запашный госпитализирован в Германии . Он опубликовал в Instagram фотографию, на которой лежит на операционном столе.

«Русские врачи поставили мне диагноз ПОЛНЫЙ РАЗРЫВ ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ КОЛЕНА!» — пояснил артист.

Он отметил, что ему придется заменить коленный сустав на искусственный через десять лет.

Запашный поведал, что впервые получил подобную травму в 2005 году в Москве, когда неудачно завершил трюк, во время которого запрыгивал на лошадь.

«И вот снова, но только я об этом уже не знал и смог работать несколько лет», — добавил он.

В сентябре Запашный попал в масштабное ДТП на юго-западе Москвы. Он опубликовал видео с места происшествия.