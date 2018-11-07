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Запашный попал в больницу в Германии
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Российские истребители "взбесили" США

Запашный попал в больницу в Германии и рассказал о замене коленного сустава 

Lenta.ru + ещё 12 1 час назад
Фото: @zapashny.ru
Дрессировщик и директор Большого московского цирка Эдгард Запашный госпитализирован в Германии. Он опубликовал в Instagram фотографию, на которой лежит на операционном столе.
«Русские врачи поставили мне диагноз ПОЛНЫЙ РАЗРЫВ ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ КОЛЕНА!» — пояснил артист.
Он отметил, что ему придется заменить коленный сустав на искусственный через десять лет.
Запашный поведал, что впервые получил подобную травму в 2005 году в Москве, когда неудачно завершил трюк, во время которого запрыгивал на лошадь.
«И вот снова, но только я об этом уже не знал и смог работать несколько лет», — добавил он.
В сентябре Запашный попал в масштабное ДТП на юго-западе Москвы. Он опубликовал видео с места происшествия.
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