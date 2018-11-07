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Онколог «накричал» на родных Караченцова
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Онколог наорал на родных Караченцова 

Дни.ру 22 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Лечение Николая Караченцова от онкологического заболевания проходило на глазах у его невестки Ирины. Она сообщила подробности.
"Знающие люди посоветовали обратиться нам к онкологу, которого считают богом, — рассказала невестка. — Правда, очередь к нему расписана на год вперед, в чем мы убедились, когда впервые приехали в клинику, — желающие попасть на прием люди стояли, сидели, чуть ли не ночевали под кабинетом. В Департаменте здравоохранения нас предупредили, что у этого онколога очень тяжелый характер, поэтому принять нас его попросят, но дальше должны действовать мы сами".
Слухи о характере врача оказались несколько преувеличенными. Хотя принял он Караченцовых поначалу не слишком приветливо.
"Он накричал, узнав, что не принесли диск со снимками, а драгоценное время, когда можно было бы начать лечение, меж тем уходит", — цитирует Ирину газета "Мир новостей".
Именно этому врачу семья обязана тем, что Караченцов не лежал, не корчился от болей, вел нормальную жизнь — ходил в театр, ездил на Афон, в Турцию и Петербург. И онколог стал почти членом семьи артиста. На похоронах он — на правах родственника — сидел рядом с вдовой и внуками Николая Петровича, который скончался в реанимации.
Напомним, что в сентябре 2017 года стало известно, что у артиста рак левой части легкого с метастазами в лимфоузле. Причем вскрылось это после второй аварии, в которую угодил артист. Опухоль оказалась неоперабельной. Несколько сеансов химиотерапии и поездка в израильскую клинику не давали ощутимых результатов. К тому же на хирургическое вмешательство специалисты из Тель-Авива не решились из-за слабого состояния здоровья актера. Семье пришлось обратиться к российским специалистам.
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