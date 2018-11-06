Звезда сериала «Интерны» впервые показал своего сына

Александр Ильин-младший долгое время скрывал своего наследника. Однако на днях актер вместе с женой и ребенком побывал в гостях у своего коллеги и сделал с ним фото на память. Он также позволил опубликовать снимок в Сети.

В сериале «Интерны» несколько лет назад снялся автор текстов панк-группы «План Ломоносова» Александр Ильин-младший. Он сыграл Семена Лобанова — юношу, который проходит стажировку в больнице. О своей личной жизни актер предпочитает не говорить. Однако сегодня он заглянул в гости к своему коллеге Ивану Охлобыстину , который с разрешения друга опубликовал трогательное фото в Сети.

В кадре рядом с Охлобыстиным позирует Александр. Он держит на руках своего семимесячного сына. На снимке также запечатлена его жена Юлия. Оказалось, что Ильин-младший называет своего наследника Сан Саныч. Он впервые показал мальчика. Поклонники сразу отметили, что малыш очень похож на своего знаменитого деда Александра Ильина-старшего. Возможно, что когда он вырастет, то также продолжит актерскую династию.

«Какой у малыша осмысленный взгляд», «Папкины глаза», «Ну надо же, сынок копия отца! А может и деда», «Какие прекрасные!», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что Ильин-младший стал отцом в марте этого года. О прибавлении в семье актера знали только родные и близкие. Лишь спустя два месяца после появления сына на свет Александр рассказал о радостном событии в интервью.